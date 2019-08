Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt egy emelési javaslattal az egészségügyi államtitkár. A munkabeszüntetés ettől valószínűleg nem marad el, de lehetnek visszalépők. Több lépcsőben, összesen 500 ezer forintos emelésről lenne szó, ám az érintettek szerint ez csak egy eleme annak, ami megtartaná a rendszerben a még bent lévő - egyre kevesebb - szakembert. ","shortLead":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt...","id":"20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca8677f-6897-4446-8776-4b32c86cbca9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:31","title":"Két nappal a sztrájk előtt kaptak ajánlatot a fogorvosok az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cikkében is foglalkozik a brit Economist ezen a héten Magyarországgal, vagyis a demokrácia és Magyarország kapcsolatával. Formailag hazánk egy virágzó demokrácia, de lélekben egypárti állam – írják.","shortLead":"Két cikkében is foglalkozik a brit Economist ezen a héten Magyarországgal, vagyis a demokrácia és Magyarország...","id":"20190830_Economist_Magyarorszag_lelekben_egyparti_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3629a223-acca-4188-b90c-f49a875fea35","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Economist_Magyarorszag_lelekben_egyparti_allam","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:14","title":"Economist: Magyarország lélekben egypárti állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek Aventador-történeti videóban. ","shortLead":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek...","id":"20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540bed42-425f-4182-acfd-8446599a33ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:44","title":"V12-es ritkaságok sorozata a leköszönő Lamborghini Aventador története - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban még igazi nyári időre lehet számítani, kánikulával indul az ősz – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzéséből. Hétfőn délután nyugatra már megérkezik egy hidegfront erős, helyenként viharos széllel. Lelassul majd térségünkben, de kedden eléri a keleti országrészt is.","shortLead":"A következő napokban még igazi nyári időre lehet számítani, kánikulával indul az ősz – derül ki az Országos...","id":"20190830_meteorologia_idojaras_kanikula_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361a85da-8abc-4d72-9f9e-6818588a8343","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_meteorologia_idojaras_kanikula_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:55","title":"Meteorológia: még/már csak három nap a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493cfe3e-3b6d-4720-aa70-78831ca3b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humble Bundle egyik új akciójában az utóbbi évek egyik remek versenyjátékát szerezhetik be fizetés nélkül a PC-sek.","shortLead":"A Humble Bundle egyik új akciójában az utóbbi évek egyik remek versenyjátékát szerezhetik be fizetés nélkül a PC-sek.","id":"20190830_humble_bundle_pc_ingyen_jatek_dirt_rally","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=493cfe3e-3b6d-4720-aa70-78831ca3b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2facc3de-1e0d-4643-bd7e-f2ef8b01d398","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_humble_bundle_pc_ingyen_jatek_dirt_rally","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Ingyen tölthető az egyik legjobb autóversenyzős játék, a DiRT Rally","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","shortLead":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","id":"20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfaa7f5-3dc2-44ca-8f3b-315cd12dfda9","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:44","title":"Befogták az öt napja bujkáló kobrát Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok egészségi állapota lesújtó, és az üvegházgázok kibocsátása is nőtt. ","shortLead":"A magyarok egészségi állapota lesújtó, és az üvegházgázok kibocsátása is nőtt. ","id":"20190829_Fenntarhato_Europa_tobb_szempontbol_is_lemaradoban_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6216e-12c1-4afd-831c-e5726d80a905","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Fenntarhato_Europa_tobb_szempontbol_is_lemaradoban_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:17","title":"Fenntarható Európa: több szempontból is lemaradóban Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","shortLead":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","id":"20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb92f-d929-4f57-b664-72b4e07b3fad","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:02","title":"Havi 650 ezerért lesz miniszteri biztos Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]