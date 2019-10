Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak vélik.\r

\r

","shortLead":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak...","id":"20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1c611-f742-47fe-a02d-fbaad734cd63","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. október. 18. 17:42","title":"Franciaország körözést adott ki az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó szerv, és ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.","shortLead":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó...","id":"20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00597ec5-c2e5-488e-8b28-4971b9b2a24d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","timestamp":"2019. október. 16. 20:14","title":"Hivatalos: Laura Codruta Kövesi lesz az Európai Ügyészség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök azt is bejelentette, Erdogan elnökkel és a német és brit vezetőkkel négyoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.","shortLead":"A francia elnök azt is bejelentette, Erdogan elnökkel és a német és brit vezetőkkel négyoldalú tárgyalásokat fognak...","id":"20191018_Macron_orultsegnek_nevezte_a_sziriai_torok_hadmuveleteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61f314-7365-4dd4-abb7-9ee7618f9834","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Macron_orultsegnek_nevezte_a_sziriai_torok_hadmuveleteket","timestamp":"2019. október. 18. 16:27","title":"Macron őrültségnek nevezte a szíriai török hadműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","shortLead":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","id":"20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1515f-eb68-476e-991c-fdc9e0182bac","keywords":null,"link":"/elet/20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","timestamp":"2019. október. 17. 21:41","title":"6,6 milliárd forintot adtak ezért a festményért, pedig nem is szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek. Ez akár egy strigula is lehet Borkai Zsolt mellett abban a taktikai játszmában, amelynek során Orbán Viktorék azt latolgatják, a szexorgia miatt megszégyenült polgármester maradhat-e a hatalomban. \r

","shortLead":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek...","id":"201942_tiborcz_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef53d8ee-6d29-4d0a-8840-3ff3eda10b66","keywords":null,"link":"/360/201942_tiborcz_vedelmeben","timestamp":"2019. október. 17. 13:55","title":"Borkai az ügyei elévülésére játszhat és ez veje miatt Orbán érdeke is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt rávágnánk egy határozott nemet. Például azért, mert volt nemrég egy olyan kísérlet, amely során sikerült néhány funkciót újra beindítani egy több órája halott sertés agyában.\r

","shortLead":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt...","id":"20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fde7355-5941-4295-9bcd-85134b4301c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","timestamp":"2019. október. 18. 08:03","title":"Visszafordítható-e a halál? Újraírhatja a halál fogalmát egy új tudományos felfedezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]