Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191018_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5137587c-ef64-4410-a36c-5f2fd8bf8767","keywords":null,"link":"/360/20191018_Radar_360","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Radar 360: A nap, amikor Karácsony jogerősen nyert, Borkai vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről viszont lemaradt.","shortLead":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről...","id":"20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece84ef-180c-4e2b-9bb2-32845118b862","keywords":null,"link":"/sport/20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","timestamp":"2019. október. 17. 11:06","title":"Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfed0c3-56f2-4b8b-b707-5dd0a3fddf2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","timestamp":"2019. október. 18. 16:01","title":"Mi van, ha szállítás közben összetörik a neten rendelt terméket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","shortLead":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","id":"20191017_apple_marka_google_interbrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec690c39-f9dd-4ac0-9a2d-d88879612732","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_apple_marka_google_interbrand","timestamp":"2019. október. 17. 17:09","title":"Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati választásokon. A lehetőségeik korlátozottak, de a nyilvánosság például segíthet. ","shortLead":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati...","id":"201942_varkert_bezar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a636248-b337-440b-8446-f005e35b7e5e","keywords":null,"link":"/360/201942_varkert_bezar","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Pár udvari beszállítót kiüthetnek az új városvezetők, az oligarchákat nem tudják megsebezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00aa7b16-e5ad-4783-87b5-0f410e83dcee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehet a sikítás suliba menet. ","shortLead":"Mehet a sikítás suliba menet. ","id":"20191018_Hyundai_driftbusz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00aa7b16-e5ad-4783-87b5-0f410e83dcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd1099-1bed-4b1f-adf7-578930c8c97b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Hyundai_driftbusz__video","timestamp":"2019. október. 18. 09:42","title":"Őrült driftbuszt építettek a gyáriak egy unalmas Hyundaiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","shortLead":"Bár első blikkre tanulmányautónak tűnhet, ez egy nagyon is sorozatgyártásra kész városi törpeautó.","id":"20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec808e18-0e6b-4f47-bc1b-a0df5b453a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45bd97e-0d08-4f7c-980c-4eb410591dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_itt_a_toyota_szupermini_villanyautoja_ami_mellett_meg_a_smart_is_hatalmas","timestamp":"2019. október. 18. 11:21","title":"Itt a Toyota szupermini villanyautója, ami mellett még a Smart is hatalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]