Bill Clinton is küldött születésnapi levelet Epsteinnek

Donald Trump amerikai elnök mellett az ország egyik korábbi vezetője, Bill Clinton is azok között van, akik születésnapján levélben köszöntötték fel Jeffrey Epsteint – írja a Wall Street Journal. A lap korábban Trumppal kapcsolatban azt írta, hogy meztelen nőalakba írt levéllel járult hozzá, ahhoz a születésnapi kötethet, amelyet 2003-ban barátnője, Ghislaine Maxwell irányításával készítettek Epsteinnek. Trump mindezt tagadta és be is perelte a lapot, amely aztán a héten arról írt, hogy Trumpot igazságügyi minisztere is tájékoztatta arról, hogy érintett az Epstein-botrányban.

A tavalyi elnökválasztási kampány során Trump azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza az Epstein-ügy aktáit, csakhogy ezt azóta sem tette meg, amivel komoly elégedetlenséget keltett saját táborában is. Szavazói körében ugyanis népszerű vélekedés, hogy Epstein „ügyféllistát” vezetett a szexuális visszaélésekben szintén érintett vendégeiről. Ezen az sem változtat, hogy az állítólagos lista létezését egy július elején kiadott FBI-jelentés tagadta.

Bill Clinton érintettségéről már 2021-ben is jelentek meg hírek, akkor derült ki, hogy a korábbi elnök is repült Epstein szexrepülőjén. Pár évvel később nyilvánosságra került több bírósági dokumentum is, Clinton neve ezekben is előkerült.

Csütörtöki cikkében a Wall Street Journal további részleteket közölt arról az albumról, amelyet Epstein volt barátnője, Ghislaine Maxwell állított össze 2003-ban, az 50. születésnapja alkalmából. Állítólag köztük van Leon Black milliárdos befektető, Vera Wang divattervező, Mortimer Zuckerman milliárdos médiatulajdonos, Les Wexner milliárdos, korábbi Victoria’s Secret tulajdonos, Alan Dershowitz ügyvéd, Jean-Luc Brunel modellkutató és Nathan Myhrvold milliárdos, korábbi Microsoft-vezető, a lap szerint azonban a legnagyobb név Clinton.

A korábbi amerikai elnök levele a „barátok” cimkével megjelölt szekcióban szerepel, Epstein korábbi munkatársaival együtt. Az újság szerint Clinton Epsteinnek írt üzenetében ez állt: „Megnyugtató, nem igaz? Hogy ilyen sokáig kitartottál, a tanulás és a tudás, a kalandok és [olvashatatlan szó] éveinek során, ráadásul megvan benned a gyermeki kíváncsiság, a változtatás iránti vágy és a barátok vigasza.”

Clinton szóvivője nem kívánta kommentálni a WSJ értesüléseit, helyette a volt elnök egy korábbi nyilatkozatára hivatkozott, amelyben azt állította, hogy több mint egy évtizeddel letartóztatása előtt megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, és nem tudott Epstein bűncselekményeiről.

Egyre jobban megosztja az amerikaiakat az Epstein-ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozásának kérdése, legutóbb a képviselőház republikánus elnöke is a publikálás mellé állt.

A BBC mindeközben arról ír, hogy az igazságügyi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője meglátogatta a börtönben Ghislaine Maxwellt, aki 20 éves börtönbüntetését tölti.

Maxwell jogi képviselője nem osztott meg információkat arról, hogy pontosan miről volt szó kettejük között, de úgy fogalmazott, hogy „számtalan kérdés volt és egész nap tartott”. Hozzátette azt is, hogy Maxwell mindenre válaszolt.

Epstein 2019-ben egy New York-i börtöncellában halt meg, miközben tárgyalásra vált szexkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal, miután korábban elítélték kiskorú prostitúciójának elősegítéséért. Halálát öngyilkosságnak nyilvánították.

