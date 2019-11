Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új felügyelőbizottsági tagokat delegált a kulturális tárca a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.-be, valamint a frissen hozzá került NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.-be.","shortLead":"Új felügyelőbizottsági tagokat delegált a kulturális tárca a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.-be, valamint...","id":"201945_nemzeti_szinhaz_azemmiuj_delegaltjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb44cb6-8b93-4c18-b3cc-613b1ad7dd34","keywords":null,"link":"/360/201945_nemzeti_szinhaz_azemmiuj_delegaltjai","timestamp":"2019. november. 07. 15:30","title":"Volt újságírót, kabinetfőnököt és haditudósítót küld színházi cégeibe az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló ülését. Az ülésre nem sikerült bejutniuk – ezt biztonsági őrök akadályozták meg –, végül rendőrök is kiszálltak. Borkainál is elszakadt a cérna.","shortLead":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló...","id":"20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63177dd-a960-4862-9d8b-ff050cf76069","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","timestamp":"2019. november. 07. 16:43","title":"Borkai Zsolt a botrányba fulladt győri közgyűlésen: Kuplerájt csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül a harmadik parlamenti választást tartja. A tét most is az, mint két éve: mi lesz a Brexittel.","shortLead":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül...","id":"201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb37c84-1397-4f64-a05c-ac06b53277cc","keywords":null,"link":"/360/201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","timestamp":"2019. november. 06. 19:00","title":"Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén használatos vészjelző gombot.","shortLead":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén...","id":"20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d1625-a5d3-4191-aa22-ae30e0418d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","timestamp":"2019. november. 06. 20:28","title":"Vaklárma volt az amszterdami gépeltérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább három nőt támadott meg a megalapozott gyanú szerint.","shortLead":"Legalább három nőt támadott meg a megalapozott gyanú szerint.","id":"20191107_noket_tamadott_meg_eroszakoskodott_ujpesten_letartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887de175-6926-4f23-aeaf-53f1972af6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_noket_tamadott_meg_eroszakoskodott_ujpesten_letartoztattak","timestamp":"2019. november. 07. 12:59","title":"Több nővel erőszakoskodott egy férfi Újpesten, most lecsukták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","shortLead":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","id":"20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd8da13-5e63-40fd-9d4b-738deaf6fe67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","timestamp":"2019. november. 07. 12:56","title":"Rendszám nélküli Mercedesszel hajtott végig Erdogan a városon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","shortLead":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","id":"20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c76197-9d69-4656-a188-8504789e4302","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","timestamp":"2019. november. 06. 12:30","title":"Ilyen, amikor a Disney és a Chanel a menekülteket választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]