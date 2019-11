Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","shortLead":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","id":"20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7322b-18e7-42b6-a5a1-08207fe60dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","timestamp":"2019. november. 08. 10:35","title":"Még nem is kapható szabadidőautóval ment rekordot az Audi a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a26c1c-ba46-4783-bc2a-26af3bbf387c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hamarosan egy erős, de keveset fogyasztó összkerékhajtású újdonsággal rukkolhat elő.","shortLead":"A bajor gyártó hamarosan egy erős, de keveset fogyasztó összkerékhajtású újdonsággal rukkolhat elő.","id":"20191108_szupereros_dizel_csaladi_kombi_a_bmwtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a26c1c-ba46-4783-bc2a-26af3bbf387c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c38d67-ca3b-449d-b64c-50fe7d19b5ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_szupereros_dizel_csaladi_kombi_a_bmwtol","timestamp":"2019. november. 08. 07:59","title":"Szupererős dízel családi kombi a BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","shortLead":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","id":"20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00df6f5-1d0d-41c7-b784-245cb8125688","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","timestamp":"2019. november. 08. 13:25","title":"Láva fúrt alagutat egy férfi kertje alatt, és persze megtörtént a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. 