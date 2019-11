Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte...","id":"20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0d102-16d7-4a1b-96ee-b86d94795ac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","timestamp":"2019. november. 28. 16:52","title":"Halálra gázoltak egy úton fekvő fiatal férfit Medgyesegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután fölébredtek…","shortLead":"A NER maga tette lehetővé, hogy föl lehessen lépni a sajtószabadságot sújtó házelnöki önkénnyel szemben. Azután...","id":"20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5b11d3-f732-4434-9b43-10e809a80c61","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Schiffer_A_jogallam_tunekeny_pillanata","timestamp":"2019. november. 29. 16:35","title":"Schiffer: A jogállam tünékeny pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","shortLead":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","id":"20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae47fe8-40cf-4ecf-b49b-ee1ba3895cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","timestamp":"2019. november. 28. 16:18","title":"Beszakadt a Facebook, akadozik az Instagram és a Messenger is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára találtak.","shortLead":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára...","id":"20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a12a548-7dc2-46a7-894f-afacf744d377","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","timestamp":"2019. november. 28. 11:21","title":"Villámgyorsan elfogyott az elektromos Ford Mustang SUV első szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","shortLead":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","id":"20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db2aaeb-58e2-4d24-a417-6625e39e47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","timestamp":"2019. november. 28. 17:03","title":"Az Instagram alapítója elmesélte, hogyan győzte meg Ferenc pápát, hogy regisztráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623a47e1-26f2-4707-898b-2dc3a0f5525e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi iPhone-os alkalmazás a telefonunkon lévő fotókból készít négyzet alakú képet, háttérrel, amelynek az elrendezése tetszés szerint változtatható. Jól jöhet ez, ha közösségi oldalra posztolnánk.","shortLead":"Az alábbi iPhone-os alkalmazás a telefonunkon lévő fotókból készít négyzet alakú képet, háttérrel, amelynek...","id":"20191128_squaredude_fotok_negyzetesse_alakitasa_iphone_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623a47e1-26f2-4707-898b-2dc3a0f5525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561fddfd-87ec-4c3e-acf4-4f24c8b0480b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_squaredude_fotok_negyzetesse_alakitasa_iphone_app","timestamp":"2019. november. 28. 13:03","title":"Négyzetes fotóra lenne szüksége egy poszthoz? Akkor próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette a \"lézerkardos\" program.","shortLead":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette...","id":"20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39896dd3-18d0-46ab-9bf9-24d6a4f0d058","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 29. 16:03","title":"Izgalmas új játékokat adhat ki a Facebook, megvettek egy híresen jó céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","id":"20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acf498-5b6b-4ee6-afce-235270e68fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 15:39","title":"Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]