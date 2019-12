Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0cf5a-8c6b-40ac-94ff-6ebd09743582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ketreces merülés során került szembe két búvár egy meglepően agresszív cápával.","shortLead":"Egy ketreces merülés során került szembe két búvár egy meglepően agresszív cápával.","id":"20191210_Halalra_sebezte_magat_egy_nagy_feher_capa_mikozben_buvarokra_tamadt__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0cf5a-8c6b-40ac-94ff-6ebd09743582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b24a6c-50d6-47e6-b53e-f00abd07d9eb","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Halalra_sebezte_magat_egy_nagy_feher_capa_mikozben_buvarokra_tamadt__video","timestamp":"2019. december. 10. 20:10","title":"Halálra sebezte magát egy nagy fehér cápa, miközben búvárokra támadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre mini-elektromoshálózatokat. A napelemmel tölthető akkumulátoroknak köszönhetően a falvak „új életre” kelnek.","shortLead":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre...","id":"20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d599698-ba58-424f-a18f-1e0e68b1221f","keywords":null,"link":"/360/20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","timestamp":"2019. december. 11. 14:00","title":"Maximális haszon a minihálózatokból – 400 millió ember juthat áramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének az utolsó szakaszát. ","shortLead":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének...","id":"20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf6135a-3fde-4f38-8728-94dba2f70c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","timestamp":"2019. december. 11. 12:16","title":"Új trend hódít: a nyugdíjasok inkább a külföldet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","shortLead":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","id":"20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065c680-0b7e-47fb-a083-419b4ea96035","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","timestamp":"2019. december. 11. 16:40","title":"Eső, ónos eső, hó – a csapadék határozza meg a csütörtököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett orvosolni a helyzetet.","shortLead":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett...","id":"20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b8af4c-8291-474c-a801-f1c1ba225c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","timestamp":"2019. december. 11. 15:03","title":"Kirúgták a Facebooktól a munkást, aki kenőpénzért törölt fiókokat állított vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt kormánypárti törvény legképtelenebb ötleteit végül épp a Fideszben fúrták meg. Az Nemzeti Kulturális Alap megmenekült, azonban a kultúrharcosok csak csatát vesztettek, nem háborút.","shortLead":"Pártállami időket idéző hatalomra tört Demeter Szilárd és Vidnyánszky Attila a magyar kultúrában. A nevükre írt...","id":"20191211_Megall_az_idogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b01855d-0a41-4835-8705-50e0001106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a6ef50-24a8-42a9-8c2c-b7a57c0dd693","keywords":null,"link":"/360/20191211_Megall_az_idogep","timestamp":"2019. december. 11. 19:00","title":"Fideszes körökben gáncsolták el Orbán kultúrharcosainak nyomulását ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","shortLead":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","id":"20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095dfcb4-61a2-49ea-a23a-bbe5ee8ee7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","timestamp":"2019. december. 12. 11:41","title":"Emlékszik a kétfarkú kiskutyára? Otthonra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]