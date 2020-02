Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban már utaznának Kínába az emberek.","shortLead":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban már utaznának Kínába az emberek.","id":"20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175cb07-4300-4e6a-9091-eb7829a7ae79","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","timestamp":"2020. február. 10. 14:15","title":"Nem feltétlenül mondják le kínai útjukat a magyarok, többen inkább kivárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","shortLead":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","id":"20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24ef95-3a31-4ab1-8c4b-ae2b13c03073","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","timestamp":"2020. február. 09. 10:57","title":"Nem ismerte áldozatát a belvárosi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703d8a9a-88c9-4e99-9274-362f059059ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai pszichológiai közélet meghatározó alakja 74 éves volt.","shortLead":"A hazai pszichológiai közélet meghatározó alakja 74 éves volt.","id":"20200210_Elhunyt_Eros_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703d8a9a-88c9-4e99-9274-362f059059ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49406fa-6a6f-4d81-925f-513389dac1a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Elhunyt_Eros_Ferenc","timestamp":"2020. február. 10. 12:29","title":"Elhunyt Erős Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez. ","id":"20200210_Oscar_gala_legjobb_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e514513-b161-4713-ab1c-a38dc4dbef53","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_gala_legjobb_film","timestamp":"2020. február. 10. 05:26","title":"Az Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a","c_author":"","category":"itthon","description":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","shortLead":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

","id":"20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb050ac2-3b0b-457b-b14b-90b881e277a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Nem_mehettek_vissza_a_buliba_fegyverekkel_mentek","timestamp":"2020. február. 09. 11:43","title":"Fegyverekkel fenyegetőzött két balassagyarmati férfi, miután nem mehettek vissza egy buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is volt kérdés. ","shortLead":"Nem is volt kérdés. ","id":"20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24f8f0-b5ff-4a8c-86e6-6ac93abc1600","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","timestamp":"2020. február. 10. 04:25","title":"Az Élősködők lett a legjobb nemzetközi film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","shortLead":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","id":"20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7735b0c-c8f0-42a0-a4e5-1b67380d7577","keywords":null,"link":"/sport/20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. február. 10. 22:20","title":"Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]