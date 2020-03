Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán.","shortLead":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad101c6-72d4-4848-afd3-5d41c7a17707","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. március. 11. 09:30","title":"Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f6f106-bbdc-4da8-9c27-85715aed1712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sirályt így egészségügyi szempontból biztonságban lehet megnézni.","shortLead":"A Sirályt így egészségügyi szempontból biztonságban lehet megnézni.","id":"20200311_A_koronavirus_miatt_a_Facebookra_koltozik_a_marosvasarhelyi_szinhaz_eloadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f6f106-bbdc-4da8-9c27-85715aed1712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6597ff-129b-4fe6-ae17-21a37d938464","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_koronavirus_miatt_a_Facebookra_koltozik_a_marosvasarhelyi_szinhaz_eloadasa","timestamp":"2020. március. 11. 14:04","title":"A koronavírus miatt a Facebookra költözik a marosvásárhelyi színház előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt szülők. A szakemberek szerint a váltott elhelyezés jelenthetne igazi megoldást a gyerekek számára.","shortLead":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt...","id":"202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4743b4-47dc-4556-a6fd-6af62bf58dcb","keywords":null,"link":"/360/202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","timestamp":"2020. március. 10. 13:00","title":"Soron kívül születhetnek ítéletek az elvált szülők láthatási ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert gitárostól.","shortLead":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert...","id":"202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03162db4-bcde-4adc-8200-776447ad8a88","keywords":null,"link":"/360/202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","timestamp":"2020. március. 11. 10:00","title":"Pat Metheny új lemeze a fináléval és katartikus élménnyel indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","shortLead":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","id":"20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d95c8f-c0a0-4821-a90f-7ad2a13190d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","timestamp":"2020. március. 11. 08:31","title":"A koronavírus miatt áprilisban nem lesz New York-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja azonban ezt rossz szemmel nézi. A konfliktus elkerülhetetlen. Gettó Balboa, harmadik rész. ","shortLead":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja...","id":"20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa378cf-6507-4d48-97eb-1d34b98bac50","keywords":null,"link":"/360/20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Inkább szétüttetem magam 6 menetben, mint 12 órát gürcöljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","shortLead":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","id":"20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f533b7e-3337-4890-b944-97127bd979be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","timestamp":"2020. március. 10. 07:59","title":"370 lóerős dízelmotor a Mercedes GLE divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb misézés.","shortLead":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb...","id":"20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d4366-2ed5-4060-a1f7-c67c52eae2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","timestamp":"2020. március. 11. 16:59","title":"Semjén: A nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]