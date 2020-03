Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar - ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök , aki Pekingből vett részt azon a videó konferencián, melyet a G20 állam- és kormányfők rendeztek meg. A pekingi China Daily már arról ír, hogy áprilistól megindulhat a fellendülés a világ második legnagyobb gazdaságában. ","shortLead":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar - ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök , aki Pekingből...","id":"20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67d204-1fdf-44d1-931b-6a20f94bab79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Kína már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steven Dick 2019 óta dolgozott Magyarországon, 37 éves volt.","shortLead":"Steven Dick 2019 óta dolgozott Magyarországon, 37 éves volt.","id":"20200325_koronavirus_aldozatok_magyarorszag_brit_nagykovet_helyettes_steven_dick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1319e0-aac8-4530-830f-a251394f1730","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_aldozatok_magyarorszag_brit_nagykovet_helyettes_steven_dick","timestamp":"2020. március. 25. 17:43","title":"Koronavírus: a budapesti brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s változat is. Azután jött a koronavírus, és borulhat minden.","shortLead":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s...","id":"20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822dbfbe-8bb1-4068-81e5-804d970c7a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","timestamp":"2020. március. 26. 19:03","title":"Lehet, hogy nem lesz idén 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok koncentrációja március 10-14. és 15-20. között. Az eredmény magáért beszélt.","shortLead":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok...","id":"20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411fc66-6efa-46f8-a55f-c261e78379f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 26. 16:03","title":"Rendkívüli mértékben csökkent a légszennyezettség a járvány miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","shortLead":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","id":"20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32173-8282-4b50-adb1-89282151fb3e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:20","title":"Rendkívüli szertartásra készül Ferenc pápa a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","shortLead":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","id":"20200326_gyermekotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91643ea-35dd-400a-adb0-fc04a299bed7","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_gyermekotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:42","title":"Egyre nehezebben kezelik a gyermekotthonokban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe, Pakisztánban a nemzetközi repülőjáratok után a belföldieket is leállítják, a Gázát ellenőrzése alatt tartó radikális Hamász pedig két hétre bezáratta az összes mecsetet a betegség megfékezése érdekében.","shortLead":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe...","id":"20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa3a81-e3fc-47d8-b419-d01770f83eea","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","timestamp":"2020. március. 25. 12:12","title":"Iránban már kétezernél is több halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál segíteni.","shortLead":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál...","id":"20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2ae96e-b123-4766-a67d-5d96bcc8631e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","timestamp":"2020. március. 26. 16:12","title":"Gigantikus pénztömeget pumpál a Bank of England a brit gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]