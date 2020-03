Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","shortLead":"A klímaaktivista a legutóbbi útja után önkéntes karanténba vonult, ott érezte magán a tüneteket.","id":"20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7634d93-af46-4272-8709-237e503d21c5","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Greta_Thunberg_ateshetett_a_koronaviruson","timestamp":"2020. március. 25. 08:16","title":"Greta Thunberg elkaphatta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","shortLead":"Tedrosz Adamon Gebrejeszusz egy genfi sajtótájékoztatón beszélt róla, mekkora bajban van most szerinte a világ.","id":"20200325_koronavirus_who_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ff9db-0307-4475-aba1-38e51e9ac07a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_who_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 20:52","title":"Koronavírus: a WHO vezetője szerint egy hónapja kellett volna cselekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c335496-647b-4987-87d3-59fddbaf5822","keywords":null,"link":"/360/20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kijárási tilalom Romániában, kötelező szájmaszk Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

","shortLead":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának.

","id":"20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b92876-47cb-4d29-bfc5-022fdbe517cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","timestamp":"2020. március. 26. 09:26","title":"Technikai segítséget ajánl a távoktatásban elakadt tanároknak a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e15757-668f-4ada-ad44-dec89f776ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"Vigasztaló verset írt Lackfi János a karantén-szomorúságban szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","shortLead":"Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","id":"20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d25bde8-08bd-46f4-8596-a81575a1044c","keywords":null,"link":"/360/20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Sok a buktatója az otthoni irodának – Videón néhány tipp, amivel elkerülhetjük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik a legnagyobb problémát. ","shortLead":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik...","id":"20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89c03c-7aff-486f-a12c-b14d5ac76f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. március. 25. 13:49","title":"A mezőgazdaságot is sújtja a járvány, de az élelmiszer-ellátás nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","shortLead":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","id":"20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a044ce-27c2-4ead-b6da-d435890466c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"A sofőrt fenyegették, mert a járvány miatt nem lehetett jegyet venni a buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]