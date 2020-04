Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta: tizennegyedikként csatlakozott az aláírókhoz.","shortLead":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta...","id":"20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c0370-161d-49e9-bdfd-6d492dacf129","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 19:35","title":"A magyar kormány is aláírta a felhatalmazási törvényt elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ idén az év legelején egyszer már megemelte az árait, és az orosz cég most is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Az AvtoVAZ idén az év legelején egyszer már megemelte az árait, és az orosz cég most is hasonlóan cselekedett.","id":"20200403_az_osszes_lada_arat_megemeltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa4d7e5-ef51-415f-9384-752c6055bf60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_az_osszes_lada_arat_megemeltek","timestamp":"2020. április. 03. 07:59","title":"Az összes Lada árát megemelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie annak, aki ezt a programot használja.","shortLead":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie...","id":"20200403_zoom_domainnevek_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b2845d-32ae-406d-bf81-83e072e9069e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_zoom_domainnevek_atveres","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most már el fogjuk hinni, hogy ez megtörténhet velünk, nagyon másképp állunk majd az utazáshoz, a home office munkavégzés egy része pedig rögzül a válságon túl is, melynek jótékony hatása lesz a környezetre.","shortLead":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most...","id":"20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd985612-1c5f-47a4-b0d3-e3d84654f7f8","keywords":null,"link":"/360/20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Gundel Takács Gábor a Home office-ban: \"Háborúban viszonylag szerény a demokrácia mértéke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „zöld” egészségügyi kódra jogosultaknak jövő szerdán véget érnek az utazási korlátozások, mégis otthon maradásra kérnek mindenkit.","shortLead":"A „zöld” egészségügyi kódra jogosultaknak jövő szerdán véget érnek az utazási korlátozások, mégis otthon maradásra...","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_vuhan_maradj_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9ce011-7935-442e-b266-5ef5f6e318d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_vuhan_maradj_otthon","timestamp":"2020. április. 03. 11:33","title":"Otthon maradásra kérik Vuhan lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40f13df-f526-4ea8-a1cf-da728c3d095c","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 02. 13:23","title":"Koronavírus: majdnem 1000 ember halt meg egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","id":"20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1e6af8-8c51-4164-86be-2f91b20abc91","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 14:48","title":"Von der Leyen nagyon aggódik a magyarországi helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]