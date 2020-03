Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma.","shortLead":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért...","id":"20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849fca4-ac1c-475f-a026-e8c1ba6efd06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 14:27","title":"Soha ennyien nem kértek még munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden még arról volt szó, hogy több száz helyen lesz áramszünet karbantartás miatt, szerdára átgondolták.","shortLead":"Kedden még arról volt szó, hogy több száz helyen lesz áramszünet karbantartás miatt, szerdára átgondolták.","id":"20200325_Megsem_lesznek_aramszunetek_elhalasztja_a_munkai_tobbseget_az_EON_es_az_Elmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d3a299-b259-403d-bce8-3144559b0a61","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Megsem_lesznek_aramszunetek_elhalasztja_a_munkai_tobbseget_az_EON_es_az_Elmu","timestamp":"2020. március. 25. 09:25","title":"Mégsem lesznek áramszünetek, elhalasztja a munkái többségét az E.ON és az Elmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","shortLead":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","id":"20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e139a3b5-87a7-4d93-b699-654f236630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","timestamp":"2020. március. 26. 07:51","title":"Bűnösnek vallotta magát a christchurchi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend is túl sűrű. ","shortLead":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49df885-b605-440c-ad45-bf572eaa7799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","timestamp":"2020. március. 26. 10:36","title":"Minden nap szombat lesz a budapesti tömegközlekedésben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","shortLead":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","id":"20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9252cf49-03c4-48c4-9d1b-8d4e65e921c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 26. 06:14","title":"Ferenc pápa egy közeli munkatársa is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrott a kereslet a befektetési aranytömbök iránt a válsághelyzet kihirdetése óta. Annyira, hogy alig több mint egy hét alatt elfogyott a BÁV teljes készlete.","shortLead":"Jelentősen megugrott a kereslet a befektetési aranytömbök iránt a válsághelyzet kihirdetése óta. Annyira, hogy alig...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_bav_befektetes_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c38d86-3c56-48fe-b6ad-4d88c13aced8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_bav_befektetes_arany","timestamp":"2020. március. 25. 13:42","title":"Elkapkodták a BÁV teljes aranykészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b8ef3-3718-455d-87bf-0090b5314253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OncoGen nem a hagyományos úton indult el a vakcinafejlesztésben. A pontos részletek egyelőre nem világosak, de a kutatók azt mondják, már egy hónap múlva jöhet a klinikai teszt.\r

","shortLead":"Az OncoGen nem a hagyományos úton indult el a vakcinafejlesztésben. A pontos részletek egyelőre nem világosak, de...","id":"20200326_vakcina_vedooltas_koronavirus_oncogen_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550b8ef3-3718-455d-87bf-0090b5314253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9eab51-fef7-49d3-9f84-61eae7c86588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_vakcina_vedooltas_koronavirus_oncogen_romania","timestamp":"2020. március. 26. 12:03","title":"Koronavírus elleni lehetséges védőoltást tesztelnek temesvári rákkutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]