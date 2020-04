Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri hüllőcsalád, a tanystropheidae közeli rokona lehet.","shortLead":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri...","id":"20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b8b1e-3ac6-48d6-9104-bb677f7d8459","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","timestamp":"2020. április. 11. 16:03","title":"Rejtélyes hüllő rokonának maradványaira bukkanhattak, a Gyűrűk Urából adtak neki nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dab1b08-89ec-4e19-b832-0cb376eb8595","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A ragály és a karanténok miatti lázadások katalizálták a középkori állapotok megszüntetését. Fónagy Zoltán, az ELTE docense a HVG-nek adott interjújában elmondja azt is, hogyan jutott el a világ Isten büntetésének emlegetésétől a gazdagok okolásán át a modern közegészségügyig.","shortLead":"A ragály és a karanténok miatti lázadások katalizálták a középkori állapotok megszüntetését. Fónagy Zoltán, az ELTE...","id":"202015__fonagy_zoltan_tortenesz__fobunrol_alevego_megromlasarol__bunbakkepzeskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dab1b08-89ec-4e19-b832-0cb376eb8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b8e4ef-b942-4d6e-880f-a9bb3ebafed5","keywords":null,"link":"/360/202015__fonagy_zoltan_tortenesz__fobunrol_alevego_megromlasarol__bunbakkepzeskor","timestamp":"2020. április. 12. 08:25","title":"Magyarország XIX. századi modernizálásához hozzájárultak a kolerajárványok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","shortLead":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","id":"20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c8e32-e348-43d8-b555-9c9acdd154e8","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","timestamp":"2020. április. 10. 14:58","title":"Orbán most a Szent Imrében tartott járványügyi ellenőrzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pozitív és a negatív képességek ötvözésével lehetővé válik, hogy a bizonyosság és bizonytalanság határán dolgozzunk, és érzéseinket és gondolatainkat kordában tartsuk, így ellen tudunk állni annak a nyomásnak, hogy elvesszünk a részletekben. Amire most sokunknak szüksége lesz. ","shortLead":"A pozitív és a negatív képességek ötvözésével lehetővé válik, hogy a bizonyosság és bizonytalanság határán dolgozzunk...","id":"20200410_Mik_azok_a_negativ_kepessegek_Es_hogyan_vehetjuk_hasznukat_epp_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a4b61-840e-4726-a9ff-5ed13fed1036","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200410_Mik_azok_a_negativ_kepessegek_Es_hogyan_vehetjuk_hasznukat_epp_most","timestamp":"2020. április. 10. 15:15","title":"Mik azok a negatív képességek? És hogyan vehetjük hasznukat épp most?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]