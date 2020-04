Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, az amerikai Walt Disney Co. A lépés havi félmilliárd dollár megtakarítást jelent a cégnek, amelyet üzletileg jelentősen sújtott a koronavírusjárvány.","shortLead":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata...","id":"20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131cb96-f1d1-4b27-ac2a-a6c94c541a71","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","timestamp":"2020. április. 19. 19:57","title":"Százezer alkalmazottja fizetését állította le a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte Németországot márciusban és áprilisban, a GDP 4,2 százalékát bukta az ország a járványon.","shortLead":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte...","id":"20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e037cca-b864-4bed-a325-f1cb78c19a6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","timestamp":"2020. április. 19. 14:45","title":"Kína fizessen a járvány miatt – követeli a Bild. A számla 149 milliárd euró lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49afabd6-b6f3-4b0d-a99e-f322409b88cd","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","timestamp":"2020. április. 18. 16:32","title":"Jönnek a tavaszi esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","shortLead":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","id":"20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb9a5f-1b39-4c0d-9ab0-5770b941febe","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","timestamp":"2020. április. 18. 16:45","title":"Eddig hat koronavírusos áldozat Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály nyilatkozott a Kossuth Rádióban erről.","shortLead":"Varga Mihály nyilatkozott a Kossuth Rádióban erről.","id":"20200419_Most_3_szazalekos_visszaesessel_szamol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c55fb9-343a-40e3-9658-2f0f50b62a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Most_3_szazalekos_visszaesessel_szamol_a_kormany","timestamp":"2020. április. 19. 15:39","title":"Most 3 százalékos visszaeséssel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","shortLead":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","id":"20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81a38cf-0439-451c-87f8-07e362878f48","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 19. 09:15","title":"Rogán Cecília szépségversenye dacol a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]