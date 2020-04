Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f060f76e-efe3-4f76-bc38-e39cc2eb5c90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem azért vannak a szponzor autók, hogy azok a garázsban pihenjenek.","shortLead":"Nem azért vannak a szponzor autók, hogy azok a garázsban pihenjenek.","id":"20200418_17_millio_forintos_buntetest_kapott_Bayern_focistaja_mert_a_sajat_autojat_hasznalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f060f76e-efe3-4f76-bc38-e39cc2eb5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3257dade-71d4-460d-b0f1-a2ebd2e35bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200418_17_millio_forintos_buntetest_kapott_Bayern_focistaja_mert_a_sajat_autojat_hasznalta","timestamp":"2020. április. 18. 09:23","title":"17 millió forintos büntetést kapott a Bayern focistája, mert a saját autóját használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még februárban kezdett el írni római karanténjában, és rekordgyorsasággal adtak ki egyszerre több országban is. A szerző szerint a koronavírus legyőzéséhez mindenki három dologgal járulhat hozzá: erővel, áldozathozatallal és türelemmel.","shortLead":"Már magyarul is olvasható Paolo Giordano Járvány idején című regénye, amit a nemzetközileg is ismert olasz írózseni még...","id":"202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13f323e-fecb-4907-817c-00f7a3e5958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cd6717-3d5d-4d1a-bcb3-cac96e9a6891","keywords":null,"link":"/360/202016__jarvany_idejen__paolo_giordano__biliardgolyok__fogsag_eseten","timestamp":"2020. április. 17. 19:30","title":"„Járvány idején a szolidaritás hiánya mindenekelőtt a képzelet hiánya”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik, mint a földfelszín közelében.","shortLead":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik...","id":"20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ded899-706a-4548-a5e8-1fe1b74278ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","timestamp":"2020. április. 19. 18:24","title":"A magasban gyorsabban múlik az idő, mint a földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eda31e-ed07-44da-b730-d58481ce01e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta vasárnapi sajtótájékoztatóját az Operatív törzs.","shortLead":"Megtartotta vasárnapi sajtótájékoztatóját az Operatív törzs.","id":"20200419_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70eda31e-ed07-44da-b730-d58481ce01e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40079e96-09f9-46a9-87c7-5c4aadd2ddc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. április. 19. 11:21","title":"Operatív törzs: 18 idősotthonban vannak koronavírusos betegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aebddd-a133-443c-a144-60b9142c7c1f","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","timestamp":"2020. április. 18. 20:13","title":"Amennyiben eltalálta ezeket a számokat, gond nélküli finanszírozhatja életmódváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dortmund eladná Haalandot a Realnak.","shortLead":"A Dortmund eladná Haalandot a Realnak.","id":"20200418_Bombauzlet_johet_az_europai_fociban__ket_ev_mulva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7a7e6-a28e-4282-9add-033f375dc0c1","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Bombauzlet_johet_az_europai_fociban__ket_ev_mulva","timestamp":"2020. április. 18. 18:39","title":"Bombaüzlet jöhet az európai fociban – két év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult hajóágyúnak tartják. A 46 éves Igor Matovic ezzel szemben úgy beszél magáról, hogy semmi különös nincs benne, ugyanolyan egyszerű ember, mint bárki más. A pártját is ennek szellemében nevezte el Egyszerű Emberek és Független Személyiségeknek (OL'aNO), amely megnyerte az idei szlovákiai februári választást, majd Matovic négy párttal alkotmányos többséggel támogatott koalíciós kormányt alakított.","shortLead":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult...","id":"202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df76539-c3e5-4167-808d-3c61c4316976","keywords":null,"link":"/360/202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. április. 19. 08:30","title":"A fenegyerek, aki performanszok révén lett miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]