[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A profi támadók pénzt követeltek a járműgyártó cégtől, és azzal fenyegettek, hogy nyilvánosságra hozzák a megszerzett adatokat.","shortLead":"A profi támadók pénzt követeltek a járműgyártó cégtől, és azzal fenyegettek, hogy nyilvánosságra hozzák a megszerzett...","id":"20200508_hackertamadas_kibertamadas_stadler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2560abd4-ee79-4516-b76e-d08c8684e7fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_hackertamadas_kibertamadas_stadler","timestamp":"2020. május. 08. 05:18","title":"Hackerek támadták meg a Stadlert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem feltétlenül tart évekig – bizonyítják a pandémia hatására kipróbált városigerilla-módszerek.","shortLead":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem...","id":"202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2367a68-9a6c-4f16-b92e-7b318a3e2a56","keywords":null,"link":"/360/202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Az autók kárára, az ember javára megkezdődhet a városok „visszafoglalása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészeknek kiosztott szociális támogatások kapcsán kialakult vita mellett az Artisjus elnöke sem ment el szó nélkül. ","shortLead":"A zenészeknek kiosztott szociális támogatások kapcsán kialakult vita mellett az Artisjus elnöke sem ment el szó nélkül. ","id":"20200508_Azoknak_akart_az_Artisjus_segiteni_akik_letettek_mar_nehany_slagert_az_asztalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36985904-b773-4dc4-9d43-78be501f0af8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Azoknak_akart_az_Artisjus_segiteni_akik_letettek_mar_nehany_slagert_az_asztalra","timestamp":"2020. május. 08. 14:50","title":"Az Artisjus azoknak akart segíteni, akik letettek már néhány slágert az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség.","shortLead":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton...","id":"20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daca7b-8ad9-4388-b8ce-fbdf11e509d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","timestamp":"2020. május. 09. 11:49","title":"Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA köztestületi tagjaiból alakult társadalmi fórum, a Stádium 28 kör szerint nem lehet szabályosan megrendezni elektronikus úton a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlését. A csoport szerint egyébként az elektronikus közgyűlésre nincs is szükség. ","shortLead":"Az MTA köztestületi tagjaiból alakult társadalmi fórum, a Stádium 28 kör szerint nem lehet szabályosan megrendezni...","id":"20200509_A_Stadium_28_Kor_szerint_nincs_szukseg_elektronikus_kozgyulesre_a_Magyar_Tudomanyos_Akademian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32270786-ef7d-4037-a0bf-d5fda85032e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_Stadium_28_Kor_szerint_nincs_szukseg_elektronikus_kozgyulesre_a_Magyar_Tudomanyos_Akademian","timestamp":"2020. május. 09. 15:42","title":"A Stádium 28 Kör szerint nincs szükség elektronikus közgyűlésre a Magyar Tudományos Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","shortLead":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","id":"20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246e4228-39fa-4c51-b1de-a2968d0eef2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","timestamp":"2020. május. 08. 06:51","title":"Továbbra is kérdéseket vet fel Dzsudzsák Balázs diplomata útlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bed2ae-cc96-4c72-9649-5014b2917442","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére, mivel az emberek közötti távolságtartás szükségessége miatt a közösségi közlekedés kapacitásainak töredéke lesz csak kihasználható a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások feloldása után is.","shortLead":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére, mivel...","id":"20200509_Milliardokat_fordit_a_brit_kormany_a_kerekparos_es_a_gyalogoskozlekedes_fejlesztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2bed2ae-cc96-4c72-9649-5014b2917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1f19e4-89ca-477b-b314-668222c1f848","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Milliardokat_fordit_a_brit_kormany_a_kerekparos_es_a_gyalogoskozlekedes_fejlesztesere","timestamp":"2020. május. 09. 18:53","title":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el a helyén. Egy önkormányzati képviselő szerint sem a hatóságok, sem a beruházó nem kommunikál az ellenzéki önkormányzattal, egy szakértő szerint jogellenes volt a védettség megszüntetése.","shortLead":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el...","id":"20200508_heinrich_udvar_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459115ff-cb8b-479d-975b-40204f3f36e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_heinrich_udvar_beruhazas","timestamp":"2020. május. 08. 16:28","title":"Szálloda lesz egy józsefvárosi műemlék helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]