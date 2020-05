Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért a legtöbbjük nagyon kevés fizetést kapott – írja a 24.hu. A kórház korábban azt közölte, hogy mindent kifizettek.","shortLead":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért...","id":"20200522_janos_korhaz_apolo_ber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f593-8322-4382-b0a3-480449aae71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_janos_korhaz_apolo_ber","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"24.hu: Alig kaptak 100 ezer forintnál több fizetést a koronavírus-osztály ápolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még nem derült ki, hogy hol fogja vezetni a magyar külképviseletet.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még...","id":"20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd271a8-f13a-4e32-8223-0a70efda1d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","timestamp":"2020. május. 22. 09:12","title":"Nagykövet lesz egy egykori LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as motornak.","shortLead":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as...","id":"20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db034a81-33a5-4b7f-974c-5ed5b0464856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Nem európai verzióban van igazán szörnyeteg hangja az új Audi RS Q8-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","shortLead":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","id":"20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c76fd2b-78e9-4122-836d-aa135324ff60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","timestamp":"2020. május. 22. 15:17","title":"Jelasity Radován lett a Magyar Bankszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","shortLead":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","id":"20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd339f40-b611-49a7-8728-d04b36071928","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","timestamp":"2020. május. 22. 05:58","title":"Igazi tavaszi időnek örülhetünk pénteken, a hétvége már nem lesz ennyire szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9016790b-4bd2-48fe-84d9-d4c00b3dfe25","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","timestamp":"2020. május. 22. 21:15","title":"A koronavírus-járvány miatt nem oltottak be 80 millió gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]