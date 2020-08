Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos álláspontja a tiltásról.","shortLead":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos...","id":"20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b19db12-97b3-4b95-9454-fdb2f00ea54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. július. 31. 15:03","title":"Donald Trump beleállhat a TikTok betiltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","shortLead":"A HLV2514 nevű, Amor típusú kisbolygó a következő egymillió évben közelítheti meg a Földet.","id":"20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d03ec-e427-4623-be13-9f5e18130736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_foldkozeli_aszteroida_kisbolygo_indiai_iskolasok_diakok","timestamp":"2020. július. 31. 13:03","title":"Indiai iskolások fedeztek fel egy aszteroidát, amely veszélyesen közel jöhet hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b510-67f6-47d3-991d-84173b6402b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 31. 21:29","title":"A WHO szerint évtizedekig érezhető lesz a járvány hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","shortLead":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","id":"20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43a95b-a9b2-4725-83b8-95212959d235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","timestamp":"2020. július. 31. 06:41","title":"Ma kerül kalapács alá ez a közel 1 milliárd forint értékű Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","shortLead":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","id":"20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8ac131-7c35-402c-9cf5-a81131a5af22","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","timestamp":"2020. július. 31. 17:08","title":"Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít, amilyenre a közönség vágyik. A Torchlight-sorozat legújabb része ennek szellemében készül, és bizonyos részei már most, a megjelenés előtt is játszhatók. Kipróbáltuk.","shortLead":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít...","id":"20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ba190d-5acf-474b-9025-fe3c784e1ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:00","title":"Új rész készül a meseszerű Diablóhoz, már kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"9,4 százalékkal nőttek a keresetek májusban – persze ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a legkisebb cégek dolgozói és a részmunkaidőre küldött emberek fizetése nem számít ide.","shortLead":"9,4 százalékkal nőttek a keresetek májusban – persze ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a legkisebb cégek dolgozói és...","id":"20200731_ksh_fizetes_keresetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c3a52d-eab1-4e3d-90f1-e8fc1043b5ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_ksh_fizetes_keresetek","timestamp":"2020. július. 31. 09:00","title":"398 ezer forintos átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","shortLead":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","id":"20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8622d75-4db1-448b-9e13-9f593f9ceb43","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:58","title":"Péterfalvi Attila Facebook-törvényt kér a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]