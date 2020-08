Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveket a román hatóságok körözték.","shortLead":"A járműveket a román hatóságok körözték.","id":"20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51f82c-0f3b-43dd-9a77-444a6eba110d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:41","title":"Lopott Mercedes kamionokat kaptak el Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz fejlemények is jelzik, hogy az olyan erős emberek számára, mint Orbán Viktor, az öregedés a legnagyobb ellenség - 