[{"available":true,"c_guid":"a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország vagy Türkmenisztán. A felsoroltak annak példái, hogy az ismert űrhatalmakon kívül is jó néhány ország üzemeltet már saját műholdakat. ","shortLead":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország...","id":"202035_egi_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d565c0bc-d93d-4691-90c0-cb2319679770","keywords":null,"link":"/360/202035_egi_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:00","title":"Nem csak telefonálásra és internetezésre lesz jó a tervezett magyar műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","id":"20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0b50cd-bf4e-4d92-a9ce-9249ee44f5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:18","title":"Ezeket a férfiakat keresi a rendőrség a Dagály strandon történt verekedés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","shortLead":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","id":"20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17464cdf-3723-4d22-b723-f9fe56238b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:35","title":"Kétezer dollárt kell fizetniük a milliárdoscsemetéknek, ha szerepelnének az egyik híres Instagram-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","shortLead":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","id":"20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f79d90-3b99-413c-aad6-525223e46b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:41","title":"A sportos divatterepjárók ősatyja: 14 millió forintért hirdetnek egy régi Golf Country GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit azóta megint megfertőzött a kórokozó.","shortLead":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit...","id":"20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9436dc-cbde-4c54-8fc6-14c1eafdd0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:03","title":"Előkerült két európai beteg, akiket másodjára is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","shortLead":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","id":"20200825_meghalt_megis_tulelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d1b71-49ba-4042-b40d-804b6129aca5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_meghalt_megis_tulelte","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:59","title":"Balzsamozni vitték, akkor derült ki, hogy él a halottnak hitt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]