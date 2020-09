Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy a legismertebb orosz ellenzéki politikus valóban mérgezés áldozata lett volna.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi...","id":"20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68fe1-4fea-457a-9738-7ff86820de44","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:05","title":"Trump szerint az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy Navalnijt megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","id":"20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaccfd7-064d-423c-8a4e-002d04492064","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:13","title":"A zenekari társával szerződő Demeter Szilárd ügyéből rendőrségi nyomozás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","shortLead":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","id":"20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb670fe7-340d-4e0d-a27e-6c8c4bf04323","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:22","title":"24.hu: Fideszes képviselő barátja nyert közbeszerzéseket a Nyírségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb olajcégek egyre több műanyag-alapanyagot akarnak előállítani, hogy kompenzálják a fosszilis tüzelőanyagokról a megújulókra való áttérést.","shortLead":"A legnagyobb olajcégek egyre több műanyag-alapanyagot akarnak előállítani, hogy kompenzálják a fosszilis...","id":"20200904_300_milliard_fontot_kolt_az_olajipar_arra_hogy_felvegyek_a_kesztyut_a_muanyagokkal_szembeni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09776ea-18f0-43f9-bde8-989b8dd15327","keywords":null,"link":"/zhvg/20200904_300_milliard_fontot_kolt_az_olajipar_arra_hogy_felvegyek_a_kesztyut_a_muanyagokkal_szembeni_harcban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:47","title":"300 milliárd fontot költ az olajipar, hogy még több műanyagot gyártsanak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek tehát tippek – a mosogatástól és mosástól, a maszkviselésen és a táplálkozáson át, a hulladék kezeléséig. ","shortLead":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek...","id":"20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f688e9-8a30-4097-b787-487323f5afe1","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:40","title":"Koronavírusos van a családban, most mit csináljak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét a neves technológiai újságíró, Ashlee Vance 2015-ben megjelent könyve alapján. Sorozatunk záró részében összefoglaljuk, mi minden történt Muskkal, illetve nagy projektjeivel az utóbbi öt évben, és milyen innovációkat várhatunk tőle a jövőben.","shortLead":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét...","id":"20200905_A_revbe_ero_almodozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7bc74-ab80-469f-b01d-c8fb1cc33162","keywords":null,"link":"/360/20200905_A_revbe_ero_almodozo","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:00","title":"A végtelenbe és tovább – Elon Musk életútja, 13. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]