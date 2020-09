Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy ötletet. Nem fog bekopogtatni: elébe kell menni hittel, lelkesedéssel és tenni akarással.","shortLead":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy...","id":"20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d151e-b502-4323-98e4-816103954745","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Hogyan gyakoroljunk hatást másokra az ötleteinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az autóipar képviselői szerint munkahelyeket is veszélybe sodorna, ha tovább szigorítaná az EU az autók károsanyag-kibocsátására vonatkozó irányelveket, mert már a jelenlegi határértékek betartása is óriási költséggel jár számukra.



","shortLead":"Az autóipar képviselői szerint munkahelyeket is veszélybe sodorna, ha tovább szigorítaná az EU az autók...","id":"20200914_Nem_tudna_teljesiteni_az_autoipar_ha_tovabb_csokkentenek_a_kibocsatasra_vonatkozo_hatarertekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895b8c68-51c5-4977-8d0d-11289d3f96e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Nem_tudna_teljesiteni_az_autoipar_ha_tovabb_csokkentenek_a_kibocsatasra_vonatkozo_hatarertekeket","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:57","title":"Nem tudná teljesíteni az autóipar, ha tovább csökkentenék a légszennyezési határértékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.","shortLead":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon...","id":"20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2610e6-ce71-4d74-bf4d-efd07e2b9918","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:36","title":"Óriási siker: rangos díjat kapott Mundruczó filmje Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. ","shortLead":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem...","id":"202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29605f0c-7165-4793-b857-50d6f63a5397","keywords":null,"link":"/360/202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Látványosan feljavítja a mobillal lőtt fotókat egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","shortLead":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","id":"20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c544c52-b185-40b9-b1d7-360878fbcb7e","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:01","title":"Kivágták a fekete színészt a kínai reklámból, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","shortLead":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","id":"20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29ab80-1d50-4a2e-b3af-3b36083bcc26","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:00","title":"Kertészkedés közben megittak négy liter bort, gyilkosság lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:30","title":"Ez a befektetés tényleg mindenkié: hogyan vegyünk aranyat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."}]