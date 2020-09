Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","shortLead":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","id":"20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1f370-7d08-4103-bb2d-389409ca890c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 06:41","title":"Nem elírás: 38 kilométerrel árulnak egy régi VW Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02d5669-3050-46a6-9d41-0115b54e0709","keywords":null,"link":"/360/202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:15","title":"Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","shortLead":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","id":"20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3639b-cd54-45c5-988c-253a2da70cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:24","title":"Orbán: október 1-től kötelező lesz lázat mérni belépéskor az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","shortLead":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","id":"20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497e6c1-775e-45d3-83d0-3b8450144036","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:40","title":"Nádas Péter is beállt a Színművészetit támogatók sorába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú interjúban magyarázta például azt, hogy fájdalmas lesz a diákok számára a felébredés.","shortLead":"Hosszú interjúban magyarázta például azt, hogy fájdalmas lesz a diákok számára a felébredés.","id":"20200912_Vidnyanszky_szerint_az_Amnesty_International_kepezte_ki_a_tiltakozo_diakokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679a372f-c4b4-40c5-995f-4f06564849cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Vidnyanszky_szerint_az_Amnesty_International_kepezte_ki_a_tiltakozo_diakokat","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:39","title":"Vidnyánszky szerint az Amnesty International képezte ki a tiltakozó diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]