[{"available":true,"c_guid":"d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása milyen hatással lesz a foglalkoztatásra. ","shortLead":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása...","id":"20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb90d1c-7588-493a-af53-6545601bdbc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:43","title":"Megrekedt a foglalkoztatottság augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","shortLead":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","id":"20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91c903-dfc0-40f1-a57e-d0acb0a3dd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:29","title":"Kártérítést kap a rendőri intézkedés közben lelőtt Breonna Taylor családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b","c_author":"Marton Éva","category":"360","description":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd hídmestere, aki rajzfilmesként tervezett nyugdíjba vonulni, de végül mégis apja nyomdokaiba lépett. HVG-portré.","shortLead":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd...","id":"202036_fazekas_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955685de-e72a-4a9e-8b2f-855070cf5a5f","keywords":null,"link":"/360/202036_fazekas_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:00","title":"A Lánchíd hídmestere: Will Smith komoly kellemetlenséget okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","shortLead":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","id":"20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74bf55-918f-4145-b9e3-3b260f2e82eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:20","title":"Megkezdődött Mészáros Lőrincék válópere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás a diszpécser kollégájával együtt kitüntetést kapott.","shortLead":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás...","id":"20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7a74e-b394-47e0-a7f5-26faaf42aac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:33","title":"Lábon szúrták a rendőrt, az Apple Watch-on keresztül kapott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","shortLead":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","id":"20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63075b4c-2814-4d4a-bab4-23aa583843c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:39","title":"Vlagyimir Putyinban is többen bíznak, mint Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","shortLead":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","id":"20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b969b535-098f-42d2-a115-175a79f1e214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:41","title":"2 literes fogyasztású autókat szeretne az EU 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az szerinte Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki...","id":"20200915_Balazs_Peter_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a2baa38-0bd9-444d-a057-699af2f289e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281f6d2-d868-481f-9f1c-a5cbc102819e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Balazs_Peter_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:28","title":"Balázs Péter: Bizonyos közéleti parazitáknak sikerül durva konfliktust generálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]