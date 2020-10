Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","shortLead":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","id":"20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95179b50-8d10-472e-b386-528b4aad4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 09. 17:45","title":"Százmilliós profitot is, brutális veszteséget is termelnek a hazai szemétcégek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Karabah ügyében Örményország tűnik a megtámadott félnek és Azerbajdzsán az agresszor, de az örmények nem azért érdemelnek szolidaritást, mert keresztények. A világ dolgai közül figyeljünk néha másra is, mint az Orbán Viktor nevű jelenségre, javasolja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Karabah ügyében Örményország tűnik a megtámadott félnek és Azerbajdzsán az agresszor, de az örmények nem azért...","id":"20201009_Ne_Orban_Viktor_logikaja_szerint_probaljuk_megerteni_az_ormenyazeri_haborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b89b7e6-b2a7-42f9-9bca-e106140be50f","keywords":null,"link":"/360/20201009_Ne_Orban_Viktor_logikaja_szerint_probaljuk_megerteni_az_ormenyazeri_haborut","timestamp":"2020. október. 09. 17:00","title":"\"Értelmetlen számonkérni Orbánon, hogy melyik oldalra áll az azeri–örmény háborúban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196a7629-005b-466e-817b-763197f60675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy látványosabb sorozat belőle. ","shortLead":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy...","id":"20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196a7629-005b-466e-817b-763197f60675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfcf3b-e342-42c5-b0d9-510bd9c206bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","timestamp":"2020. október. 09. 10:55","title":"Stílusos újításokat kapott a hamarosan búcsúzó Audi TT ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","shortLead":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","id":"20201009_gabriela_spanic_tv2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15984e74-61e1-4905-a243-85cb8de137e6","keywords":null,"link":"/elet/20201009_gabriela_spanic_tv2","timestamp":"2020. október. 09. 07:59","title":"Gabriela Spanic Magyarországon maradna, ha itt találna rá a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","shortLead":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","id":"20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822b16b5-44cc-4889-b1f1-e7725b8b31f4","keywords":null,"link":"/sport/20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","timestamp":"2020. október. 08. 19:39","title":"Kihirdette Rossi a bolgárok elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","shortLead":"Michael Jackson vagy Prince albuma nem fért fel a dobogóra.","id":"20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa2722-683b-4931-b13d-e37ca346f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4d53-cd4d-415f-947c-61a2acd0447d","keywords":null,"link":"/kultura/20201009_U2_lemez_album_nyolcvanas_evek","timestamp":"2020. október. 09. 12:45","title":"A U2 egyik lemeze lett a nyolcvanas évek legjobbja a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]