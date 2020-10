Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán Dinamo Kijevet fogadta a Groupama Arénában. A Fradi kétgólos hátrányból egyenlített, így megszerezte első pontját.","shortLead":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán...","id":"20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5648923f-fa3e-418c-a201-31e1650bc999","keywords":null,"link":"/sport/20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","timestamp":"2020. október. 28. 20:59","title":"Későn ébredt a Fradi, 2-2-es döntetlen a Dinamo Kijev ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő e-maileket küldözgetnek csalók. A levélben az áll, hogy az érintett pénzügyi segítségre jogosult a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő e-maileket küldözgetnek csalók. A levélben az áll...","id":"20201030_neak_megteveszto_email_koronavirus_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d43767-369e-434c-a536-8e9ee9cf0f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_neak_megteveszto_email_koronavirus_atveres","timestamp":"2020. október. 30. 11:03","title":"Legyen óvatos: újfajta csalás terjed, magyar internetezőket próbálnak rászedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","shortLead":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa8a64-c9d4-4433-b6d5-26ae6fa34609","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. október. 29. 08:57","title":"Újabb 56 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","shortLead":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","id":"20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e6f42d-47cc-4c37-ab9c-eb8b58fc31b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","timestamp":"2020. október. 30. 14:43","title":"DK: Orbán szegényügyi tanácsadója 36 ezer forintos bort vett közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","shortLead":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","id":"20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ddb40-26d7-472d-826a-571dc400a740","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","timestamp":"2020. október. 30. 08:56","title":"Te nem vagy Zlatan, ne hívd ki magad ellen a vírust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját, egyúttal óvott a vallások ideológiai és politikai kihasználásától is.","shortLead":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját...","id":"20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f78b8e-04c7-4e1c-88cf-7e19407b00a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","timestamp":"2020. október. 29. 21:10","title":"Hazája is elítéli a nizzai merénylő tettét, vizsgálat indul Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt érheti akkora dózis, mint azt, aki a Földön egész évben sugárzó anyagokkal dolgozik.","shortLead":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt...","id":"20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03a0130-2b7d-49f1-a76f-2ffb4435f921","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","timestamp":"2020. október. 29. 19:03","title":"Volna itt egy kis gond: komoly sugárterhelést kaphatnak az űrhajósok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbecda-35b8-4fe8-8d28-80c4542e8b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DJ lesz Palvin Barbara mellett a másik műsorvezetője az MTV EMA Budapestről közvetített showműsorának.","shortLead":"A DJ lesz Palvin Barbara mellett a másik műsorvezetője az MTV EMA Budapestről közvetített showműsorának.","id":"20201029_David_Guetta_lesz_Palvin_Barbara_mellett_a_masik_musorvezetoje_az_MTV_EMAnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbecda-35b8-4fe8-8d28-80c4542e8b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913ef70a-f7a5-4690-b30e-7b83cfb0402b","keywords":null,"link":"/elet/20201029_David_Guetta_lesz_Palvin_Barbara_mellett_a_masik_musorvezetoje_az_MTV_EMAnak","timestamp":"2020. október. 29. 11:33","title":"David Guetta a Széchenyi Gyógyfürdőben fog zenélni egy hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]