[{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében észlelték a koronavírus jelenlétét, vagyis hibás az a vélekedés, amely szerint a kórokozó már korábban is terjedt volna az országban. A minták alapján pedig megállapítható: nálunk elsősorban az Olaszországból kiinduló változatok terjedtek el.","shortLead":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében...","id":"20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ee476-81ea-4ebd-b018-1f3ee897d448","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. december. 04. 15:03","title":"Magyar kutatók szerint a koronavírus második hulláma nem az első feléledése, és több mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel foglalkozó eladó több milliós haszonra tett szert a túlárazott gépek eladásával – nem kis csalódottságot okozva ezzel a tisztességes vásárlóknak.","shortLead":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel...","id":"20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedc4ea6-11ff-4791-ae58-b2a787eb6b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Egy PS5-ös konzolüzér közel 12 milliós hasznot csinált egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","shortLead":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","id":"20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acd40d-43ce-4aff-b3d0-23c56439e9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","timestamp":"2020. december. 05. 09:32","title":"Kinyitotta a prostituált az ajtót, nekiesett késsel a vendég Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58e65b-8896-4634-bbd4-69d4a8591ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hegesztőpalack robbant, az egész belvárosban hallani lehetett. ","shortLead":"Egy hegesztőpalack robbant, az egész belvárosban hallani lehetett. ","id":"20201204_Meghalt_egy_ember_egy_belgradi_robbanasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b58e65b-8896-4634-bbd4-69d4a8591ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3107bb00-e437-4514-b189-079d4333e138","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Meghalt_egy_ember_egy_belgradi_robbanasban","timestamp":"2020. december. 04. 13:55","title":"Meghalt egy ember egy belgrádi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát Oroszországban. ","shortLead":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát...","id":"20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09e55-e44a-4b47-be33-7fbe9619afc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"Még tesztelés alatt van, de már elkezdték használni az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség drogos szexorgiára tippel, és a képmutatás dühíti fel.","shortLead":"A többség drogos szexorgiára tippel, és a képmutatás dühíti fel.","id":"20201204_Alig_nehanyan_hisznek_abban_hogy_Szajer_hazibuliban_jart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f96e78c-24b4-49d9-ab5a-85af8aa2560e","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Alig_nehanyan_hisznek_abban_hogy_Szajer_hazibuliban_jart","timestamp":"2020. december. 04. 14:36","title":"Alig néhányan hisznek abban, hogy Szájer \"házibuliban\" járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]