[{"available":true,"c_guid":"13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","shortLead":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","id":"20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691b342-58db-4751-a725-5700a344364c","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","timestamp":"2021. február. 25. 21:24","title":"Koronavírusos lett a prágai állatkert egyik gorillája és két oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. ","shortLead":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé...","id":"20210224_kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b195676-5d71-4304-a83d-634b97037b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 24. 13:26","title":"A \"csengeri örökösnő\" a vádiratban szereplő egyik ügylettel is összefüggésbe hozta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","shortLead":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","id":"20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36082f-e59c-4036-a406-a78e48f347d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Halálra gázoltak egy gyereket Eperjes közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két embernek súlyos mérgezéses tünetei lettek.","shortLead":"Két embernek súlyos mérgezéses tünetei lettek.","id":"20210224_Szenmonoxidmergezes_Budapest_tarsashaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e8fe53-0d98-40cf-8455-897bf65f1835","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Szenmonoxidmergezes_Budapest_tarsashaz","timestamp":"2021. február. 24. 19:07","title":"Szén-monoxid-mérgezés miatt hat embert kórházba vittek egy budapesti társasházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","shortLead":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","id":"20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e844b2f2-9ff9-4b2d-822d-0db28f9b5747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","timestamp":"2021. február. 25. 06:41","title":"Visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","shortLead":"Megoperálták a világklasszis golfozót, a jobb lábát csavarokkal kellett \"összerakni\".","id":"20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0bcdbd-e24c-4952-8379-c088e3ac84b7","keywords":null,"link":"/sport/20210224_autobaleset_tiger_woods_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Jobban van az autóbalesetben súlyosan megsérült Tiger Woods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]