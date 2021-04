Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","shortLead":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","id":"20210424_szlovakia_oltas_oregek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7b776e-cc4b-4c63-849c-2c111d5b6920","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_szlovakia_oltas_oregek","timestamp":"2021. április. 24. 15:55","title":"Azonnali oltást ígér azoknak a szlovák kormány, akik idős embert visznek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","shortLead":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","id":"20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf61dce-499a-46a4-a1c2-bcb0e8aa1d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","timestamp":"2021. április. 23. 14:03","title":"Túl van a második repülésén a NASA marsi helikoptere, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6ed33c-fccb-47fc-8104-ff7d659009d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Kezdődik a legdurvább elektromos Ford Mustang Mach-E GT árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot viselt. Segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoznak ellene. ","shortLead":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot...","id":"20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4200599-fe15-43cb-a3ee-5f74f5faa4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","timestamp":"2021. április. 23. 08:17","title":"Nem segített, csak lefotózta a gödörbe esett férfit, aki később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","shortLead":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","id":"20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a696a-32a9-48a7-8e16-b677b7d798af","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 23. 06:15","title":"A Pentagon felajánlotta a segítségét az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró felkutatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","shortLead":"Les McKeown 65 éves volt, családja közleménye szerint csütörtökön váratlanul halt meg otthonában.



","id":"20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddb90f0-6a0d-4b9d-9501-dabaf58135f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af644ddc-85d3-41ef-907d-1e2dd4e120a1","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Elhunyt_a_Bay_City_Rollers_egykori_frontembere","timestamp":"2021. április. 23. 11:21","title":"Meghalt a Bay City Rollers egykori frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","shortLead":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","id":"20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc160bf-d920-473c-8da6-6eda41c13f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","timestamp":"2021. április. 23. 09:28","title":"Az autómosó kamerája segített a rendőröknek – felvette, hogy helyet cserélt az ittas sofőr a józan utasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","shortLead":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","id":"20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b18239-2752-4054-a304-8a54c2909929","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 23. 21:55","title":"Kármán Irént indítja a Momentum Szolnokon az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]