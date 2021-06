Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","shortLead":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","id":"20210624_gyalogoshid_washington_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0e19a5-6583-4a27-9de6-ba4d80b13283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_gyalogoshid_washington_hid","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Összeomlott egy gyalogoshíd Washingtonban, többek megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt csalogasson a Microsoft Store-ba.","shortLead":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt...","id":"20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be150f9c-e5a3-4b17-85ff-f4b3d1b4297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","timestamp":"2021. június. 24. 10:03","title":"Érdemes lesz játékot fejleszteni, több pénzt ad érte a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9481cd-1b66-4789-bbf6-0050ecd02080","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkahelyi dokumentumkezelési szokásokról, illetve a munkavállalók ezzel kapcsolatos érzéseiről és elvárásairól kérdezte a magyarokat friss felmérésében a Canon hazai képviselete. A számokból sokan mindennapjaikra ismerhetnek.","shortLead":"A munkahelyi dokumentumkezelési szokásokról, illetve a munkavállalók ezzel kapcsolatos érzéseiről és elvárásairól...","id":"20210624_dokumentumkezelesi_szokasok_canon_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce9481cd-1b66-4789-bbf6-0050ecd02080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0dffd6-2560-46ae-804e-e562146f556e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_dokumentumkezelesi_szokasok_canon_felmeres","timestamp":"2021. június. 24. 11:33","title":"Tízből négy magyart ez idegesít az irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen már közel 42 milliárd forintnyi kifizetetlen számla halmozódott fel.","shortLead":"Összesen már közel 42 milliárd forintnyi kifizetetlen számla halmozódott fel.","id":"20210625_korhazak_adossaga_majus_9_milliard_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0720d7-3ad8-4777-af02-2b19b4b54557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_korhazak_adossaga_majus_9_milliard_plusz","timestamp":"2021. június. 25. 07:56","title":"Több mint 9 milliárddal nőtt a kórházak adóssága egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba5a936-50cd-4e81-8967-6b779d911a00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ focilabdáinak nagy része Pakisztánban készül, ahol nyugati nyomásra az országban sokat javultak a munkakörülmények az elmúlt évtizedekben. Az ott készült labdák esetében azért is fontos a fairtrade jelzés, mert azt mutatja, hogy gyárban, és nem családoknál, gyerekmunkával készültek. Ennek ellenére még a német Bundesliga hivatalos labdáinak – amelyek szintén Pakisztánban készülnek – sincs ilyen minősítésük, mert úgy többe kerülnének. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A világ focilabdáinak nagy része Pakisztánban készül, ahol nyugati nyomásra az országban sokat javultak...","id":"20210625_focilabda_gyerekmunka_pakisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba5a936-50cd-4e81-8967-6b779d911a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa36769-eb09-44d4-8877-28b2880f4211","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_focilabda_gyerekmunka_pakisztan","timestamp":"2021. június. 25. 17:39","title":"Hiába harcolnak a gyerekmunka ellen, ha többe kerül a fairtrade focilabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény az alaptörvénnyel.","shortLead":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény...","id":"20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68df43b-1659-434c-a8b2-0065d3a3d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","timestamp":"2021. június. 25. 12:35","title":"Visszadobta Áder János a lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette csak szerdán állt össze, hogy ki kivel és hol fog játszani a következő fordulóban.","shortLead":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette...","id":"20210624_EURO2020_nyolcaddontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c038ce3-0f6e-4f57-b41d-869b611d7208","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nyolcaddontok","timestamp":"2021. június. 24. 06:12","title":"Íme az Európa-bajnokság nyolcaddöntői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]