[{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi oldalán reagált a magyar származású üzletember.","shortLead":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi...","id":"20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68.jpg","index":0,"item":"bca5f775-f13c-4ab4-95c0-d5260229eeca","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","timestamp":"2025. január. 05. 09:49","title":"Reagált Soros György a Joe Bidentől kapott kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen. A konzervatív Osztrák Néppárt közölte, hogy kész koalíciós tárgyalásokra Kickl pártjával.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák...","id":"20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a.jpg","index":0,"item":"1248319a-bd42-422c-b3cd-bceabcae0967","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","timestamp":"2025. január. 05. 17:56","title":"Az osztrák államfő az FPÖ elnökével egyeztet hétfőn a kormányalakítási lehetőségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és a tudatosság.","shortLead":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és...","id":"20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e.jpg","index":0,"item":"b844a100-8eb0-4697-ac98-6a48a254d200","keywords":null,"link":"/elet/20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","timestamp":"2025. január. 05. 05:50","title":"20 évvel fiatalabbnak tűnnek a koruknál azok, akik mindennap odafigyelnek erre a 10 dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","shortLead":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","id":"20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8afd6bd7-cd43-4dfb-89aa-cffe3dc654a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","timestamp":"2025. január. 04. 17:36","title":"Biden 8 milliárd dolláros fegyverszállítmányt küldhet Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök útját szinte élőben tudósítják.","shortLead":"A miniszterelnök útját szinte élőben tudósítják.","id":"20250106_orban-viktor-alappuzsa-nyaralas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"78fc89e9-87db-4b05-81b5-5e758bf472a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_orban-viktor-alappuzsa-nyaralas-ebx","timestamp":"2025. január. 06. 10:14","title":"Orbán Viktor az indiai Álappuzsa városánál hajókázott a helyi sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","shortLead":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","id":"20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e.jpg","index":0,"item":"2de7f2a4-33d8-46d3-bfb7-2ade26b1b7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","timestamp":"2025. január. 06. 15:16","title":"Illegális szeszfőzdére csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]