[{"available":true,"c_guid":"9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is megfertőzött.","shortLead":"A Nokia biztonsági kutatói fedeztek fel egy veszélyes kártevőt, ami az adatok alapján rengeteg magyarországi eszközt is...","id":"20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0e7e33-cba2-4f37-ab0b-ecc2922d66fd.jpg","index":0,"item":"9f03d8a9-e3df-47d7-a0a7-b933c1ff61e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_eleven11bot-botnet-kartevo-biztonsagi-kamerak-tamadas-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 05. 19:03","title":"Magyarországot is becélozta egy veszélyes kártevő, ami biztonsági kamerákat fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök nem indítottak eljárást.","shortLead":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök...","id":"20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f.jpg","index":0,"item":"5b3b5f66-f28a-4914-a780-6db2d2c1ecbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","timestamp":"2025. március. 05. 15:56","title":"Rendőrt hívtak egy diákra egy XII. kerületi gimnáziumban, mert Elf Bart találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1610c6-9e4b-45fd-af3f-2fd3f14ae86b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közös érdek egy platformra terelheti a legnagyobb konkurenseket is egy időre. ","shortLead":"A közös érdek egy platformra terelheti a legnagyobb konkurenseket is egy időre. ","id":"20250305_BYD-egyuttmukodes-Tesla-hagyomanyos-hajtasu-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1610c6-9e4b-45fd-af3f-2fd3f14ae86b.jpg","index":0,"item":"d6626534-71c9-49f7-b172-4649bf67f7cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_BYD-egyuttmukodes-Tesla-hagyomanyos-hajtasu-autok","timestamp":"2025. március. 05. 07:36","title":"A BYD együttműködne a Teslával a hagyományos hajtású autók eltüntetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]