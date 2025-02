Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba miatt.","shortLead":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba...","id":"20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566.jpg","index":0,"item":"d3b9b197-4508-4c55-b2c8-ed1e26349e62","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","timestamp":"2025. február. 17. 20:35","title":"Biztosítóberendezési hiba miatt egy órát is késhetnek a vonatok a győri vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bc1fe0-5e73-41fa-9d4f-1f7ca52b281c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fogyasztói tudatosság fontosságára figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.","shortLead":"A fogyasztói tudatosság fontosságára figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.","id":"20250218_feosz-dugulaselharitas-szolgaltatok-jotallas-online-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9bc1fe0-5e73-41fa-9d4f-1f7ca52b281c.jpg","index":0,"item":"7cd2ecfd-2f9d-447a-99ea-ab01a5683731","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_feosz-dugulaselharitas-szolgaltatok-jotallas-online-vasarlas","timestamp":"2025. február. 18. 14:05","title":"Amikor a duguláselhárítók fenyegetőztek azzal, hogy telenyomják purhabbal a lefolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin és az Európával ellenséges Trump Magyarország feje fölött dönt Kelet-Európa, benne Magyarország jövőjéről. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin...","id":"20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"070af048-b948-4890-988a-3b13badd8c7c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Szijjártó és Orbán realitása: Merjünk pondrók lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1414d83-cf31-4da4-97a3-3daf40b4272b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul a kínai verzió nagyobb is. ","shortLead":"Ráadásul a kínai verzió nagyobb is. ","id":"20250218_Otmillio-forinttal-is-olcsobb-a-kinaiaknak-egy-uj-BMW-X3-mint-a-nemeteknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1414d83-cf31-4da4-97a3-3daf40b4272b.jpg","index":0,"item":"bce13953-27fb-436a-b961-f7df10df33ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Otmillio-forinttal-is-olcsobb-a-kinaiaknak-egy-uj-BMW-X3-mint-a-nemeteknek","timestamp":"2025. február. 18. 10:08","title":"Harmadával olcsóbb a kínaiaknak egy új BMW X3, mint a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]