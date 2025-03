Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48bd5695-0674-45bd-b4fe-4aae9aea16eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megszületett a jogerős ítélet a kisvárdai csigafeldolgozó üzemmel kapcsolatos csalás miatt. Az elsőrendű vádlottat felmentették, a másodrendű felfüggesztettet kapott.","shortLead":"Megszületett a jogerős ítélet a kisvárdai csigafeldolgozó üzemmel kapcsolatos csalás miatt. Az elsőrendű vádlottat...","id":"20250310_becsodolt-kisvardai-csigafeldolgozo-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48bd5695-0674-45bd-b4fe-4aae9aea16eb.jpg","index":0,"item":"fe0c41d0-fdb6-4ed6-9a24-d0e2fa214a86","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_becsodolt-kisvardai-csigafeldolgozo-itelet","timestamp":"2025. március. 10. 17:30","title":"Nem megy börtönbe a becsődölt kisvárdai csigafeldolgozó ügyének két vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt megjelenése óta feltehetően csökkent a sok milliárd forintból fenntartott hálózat eredményessége. A Fidesz kísérletezett ugyan közösségi médiás jelenlétének felfuttatásával, de ez eddig nem bizonyult sikeresnek. A legújabb kezdeményezés a „Harcosok klubja”, amelynek létét a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de a közösség tagjai sajtóinformációk szerint már közvetlenül Orbán Viktortól kapnak utasítást. ","shortLead":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt...","id":"20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776.jpg","index":0,"item":"b477a211-35da-46db-8857-4567cd55c0cd","keywords":null,"link":"/360/20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Magyar Péter ellen már kevés lehet a Megafon, átszervezheti facebookos jelenlétét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","shortLead":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","id":"20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869.jpg","index":0,"item":"c67c41ec-fe72-42ea-9e53-3e3ca985e3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. március. 11. 13:51","title":"Lövöldözés lehetett a Keleti pályaudvarnál hétfőn, emberölés előkészülete miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","shortLead":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","id":"20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72.jpg","index":0,"item":"62ff4585-81fa-48e9-8360-c2b68652eb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","timestamp":"2025. március. 10. 08:41","title":"Félre a puccparádéval, így fest az új Audi A6 fapadosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]