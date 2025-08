A kormány rögzítette a 3 százalékos lakáshitel részleteit, vannak újdonságok

Tanyára is fel lehet venni a 3 százalékos kamatú, állami támogatású lakáshitelt. A program az első lakást vásárlókat célozza, de a kölcsönügyletbe az igénylő szülei is beléphetnek, a megvásárolt ingatlant pedig akár ki is lehet adni. Eladni viszont 5 évig nem lehet. Az igényléshez 2 év tb-jogviszony kell és az igénylőnek nem lehet(ett) 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze más ingatlanban – de a feltételt házastársak esetében elég az egyiküknek teljesíteni.