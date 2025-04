Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy véli, Kína ezzel csatlakozott Oroszország Ukrajna elleni háborújához.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy véli, Kína ezzel csatlakozott Oroszország Ukrajna elleni háborújához.","id":"20250408_ukrajna-haboru-oroszorszag-kina-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"3e3db207-041b-4a6c-86aa-e248754e447f","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_ukrajna-haboru-oroszorszag-kina-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 08. 14:59","title":"Zelenszkij azt mondja, az oroszok oldalán harcoló kínai katonákat fogtak el Kelet-Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","shortLead":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","id":"20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"cf388f82-2257-4f18-8699-08e061cd669a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","timestamp":"2025. április. 08. 13:54","title":"Egy sor buszjárat terelve közlekedik az Erzsébet hídi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet a logika abban, amit Donald Trump csinál? Bemutatjuk, miben bízik az amerikai elnök, amikor épp felrúgja a teljes világrendet, és mi a célja mindezzel.","shortLead":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet...","id":"20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"b9f6d2ee-1ee6-4ef0-bdd1-852af90ccb59","keywords":null,"link":"/360/20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","timestamp":"2025. április. 08. 09:30","title":"Lehet olyan forgatókönyv, amitől pár év múlva majd azt mondjuk, zseniális ötlet volt Trumptól a vámháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen a reakció az Egyesült Államok vámháborújára.","shortLead":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen...","id":"20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"b4f5963c-070e-41cc-b7a1-4cbafc5b5589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","timestamp":"2025. április. 08. 12:37","title":"A Trumpnak adott válaszról egyeztetett Ursula von der Leyen és a kínai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","id":"20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"e48a90db-0762-4dbb-a295-273cd3e5881a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","timestamp":"2025. április. 08. 12:10","title":"Elismerték, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazás Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Colosseum jegyeladási rendszerének honlapján sosem lehetett megvenni az alapáras jegyeket.","shortLead":"A Colosseum jegyeladási rendszerének honlapján sosem lehetett megvenni az alapáras jegyeket.","id":"20250408_Olaszorszag-Colosseum-versenyhivatal-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30.jpg","index":0,"item":"6fda448e-4049-480c-bbfb-1715c307e9a8","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Olaszorszag-Colosseum-versenyhivatal-birsag","timestamp":"2025. április. 08. 14:47","title":"Átverte és csúnyán lehúzta a turistákat a Colosseum jegyértékesítő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap alatt mintegy tíz százalékkal csökkent az olaj világpiaci ára.","shortLead":"Néhány nap alatt mintegy tíz százalékkal csökkent az olaj világpiaci ára.","id":"20250407_Csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"4bd1192a-613e-486d-9d62-b99270a0e51e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. április. 07. 09:34","title":"Jön az újabb árcsökkenés a benzinkutakon, és várhatóan még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]