[{"available":true,"c_guid":"77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","shortLead":"A Harry Truman repülőgép-hordozót korábban, állításuk szerint, rakétákkal és drónokkal támadták a jemeni lázadók.","id":"20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77103ada-9b65-4807-82d0-b1d540c8a69d.jpg","index":0,"item":"4f0db9e2-b1a5-4ed0-9cb8-d74393dbe426","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_usa-harci-repulogep-voros-tenger-repulogep-hordozo","timestamp":"2025. április. 28. 22:00","title":"Tengerbe zuhant egy amerikai F/A-18-as harci repülőgép egy repülőgép-hordozó fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","shortLead":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","id":"20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e.jpg","index":0,"item":"ff5d4b93-8ab0-4e15-b522-ce315dfbba42","keywords":null,"link":"/elet/20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","timestamp":"2025. április. 29. 20:39","title":"27 évet kapott egy ukrán származású férfi, aki az oroszok szerint mérgezett alkohollal akart pilótákat ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja, hogy milyen könyvet fog bevinni magával.","shortLead":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja...","id":"20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"213f3dad-458d-4378-af4b-e2825f7d3d03","keywords":null,"link":"/elet/20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","timestamp":"2025. április. 30. 10:40","title":"Gyárfás Tamás: Az ágyi poloskákhoz jobb, ha már most hozzászokom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két hétig tartott.","shortLead":"Két hétig tartott.","id":"20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cacce92f-39cf-4efa-a89a-40ffb12ee671.jpg","index":0,"item":"5d2f18ee-23e1-42dd-9b62-b342fe697271","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Befejeztek-blokadjukat-az-egyetemistak-a-szerb-kozmedia-epuletenel","timestamp":"2025. április. 29. 05:52","title":"Befejezték blokádjukat az egyetemisták a szerb közmédia épületénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","id":"20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"17ee5b1a-929c-4857-ab19-ed3ca41e7ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:02","title":"A lengyel után az oroszok a román légteret is megsérthették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]