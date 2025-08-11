Robbanás miatt legalább egy ember meghalt és többen megsérültek egy amerikai acélüzemben

Hétfőn robbanás rázott meg egy üzemet az Egyesült Államokban, Pittsburgh közelében. A helyi híradások szerint több ember megsérült, legalább egyen meghaltak – írja a Reuters.

A város polgármestere a Reutersnek elmondta, hogy közel egy tucat ember súlyosan megsérült, míg egy ember elűnt. Egyes hírek szerint vannak, akik a romok alatt rekedtek, és a mentőegységek próbálják elérni őket. Míg a CNN már arról ír, hogy egy ember meghalt és ketten eltűntek.

A tűzoltók továbbra is a lángok megfékezésén dolgoznak, miközben sűrű füst száll fel a létesítményből. A U.S. Steel tulajdonában lévő Clairton Coke Works üzemről van szó, amely a legnagyobb koksz gyártó üzem Észak-Amerikában. Az illetékes katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.

A nyitóképen az acélüzem látható. Forrás: Rebecca Droke / AFP