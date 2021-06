Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr. Máriás Béla készített. ","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr...","id":"20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70088ff-17c1-46c9-8183-edf640f7d44f","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","timestamp":"2021. június. 26. 10:17","title":"Orbán és Áder a Balatonban fürdik együtt a pápával - dr. Máriás megint alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: uradalom, kiebrudalás, tündérmese, koccanás, hőcsúcs.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c15e33-2b15-4f13-b3ea-00f047de35e9","keywords":null,"link":"/360/20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","timestamp":"2021. június. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és az emigráció heavymetál életérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

","shortLead":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren...","id":"20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b0e26-20fe-42b0-95d1-9057e2e3730d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2021. június. 26. 14:39","title":"Autókra dőlt egy 20 méteres platánfa a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","shortLead":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","id":"20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf3a2f0-4dee-444f-a9c5-a2ad55b523be","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","timestamp":"2021. június. 27. 15:44","title":"A Kábítószer-ellenes Világnapon fiatalok megrázó riportban mesélnek barátjuk elvesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","shortLead":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","id":"20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ecbf28-6fbc-430d-adf5-69181d08c843","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","timestamp":"2021. június. 27. 15:23","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az anyát, aki a tűző napon kocsiba zárta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot meghaladó összeg hasznosulása viszont legalábbis kétséges. ","shortLead":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot...","id":"202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0c4eab-b11b-46ec-ba8c-8a3fbb350cc2","keywords":null,"link":"/360/202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","timestamp":"2021. június. 26. 07:00","title":"Szerencselovagok járhatnak jól azzal, hogy ömlik a közpénz az egészségiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány...","id":"20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375b67c2-3f2a-4c1f-b3e4-d925f46d8452","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","timestamp":"2021. június. 27. 07:00","title":"És akkor Matolcsy Györgynek fontosabb lett a hitelesség, mint a kormányhűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]