[{"available":true,"c_guid":"0063a2c0-81f5-412e-a405-af30804a9038","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszok a napokban a kurszki győzelem évfordulóját ünnepelték a parádéval, ahol egy T-34-es tankkal megpróbáltak felállni a teherautó platójára.","shortLead":"Az oroszok a napokban a kurszki győzelem évfordulóját ünnepelték a parádéval, ahol egy T-34-es tankkal megpróbáltak...","id":"20180825_kurszki_csata_t34_es_tank_katonai_parade_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0063a2c0-81f5-412e-a405-af30804a9038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf8bf07-5f7c-4cd1-b8d8-e2298a204538","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_kurszki_csata_t34_es_tank_katonai_parade_video","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:31","title":"A kurszki csatát megúszta az orosz T-34-es tank, a katonai parádét már nem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett. Halálos áldozatról nincsenek hírek.","shortLead":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett...","id":"20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c69fef-8c6c-4052-bacb-eafe76dad064","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","timestamp":"2018. augusztus. 26. 03:01","title":"Brutális tűz volt Nagyvárad belvárosában, kiégett a görögkatolikus püspöki palota - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak szintjén, de a tettek mást mutatnak. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak...","id":"20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544b31-815a-4b2e-b44d-215806db4c21","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:30","title":"Orbán tervei szerint készül mindenki az őszi szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

\r

","shortLead":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is...","id":"20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff91a30-1c8d-480c-bbc3-ff4e36c8ffa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:15","title":"Újabb gigadugó Siófok előtt az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi centrumkórházak tervezésének. ","shortLead":"Legyen nagy, kerüljön sokba, a szakmai tartalom majd menet közben kialakul – így indulnak neki a fővárosi...","id":"201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8449ee-b1b2-49b3-ac94-a530d3177ebb","keywords":null,"link":"/itthon/201834__fovarosi_centrumkorhazak__tervpalyazat__zavaros_elkepzelesek__szuper_lesz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:00","title":"Ezer sebből vérzik a budapesti szuperkórházak tervpályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","shortLead":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","id":"20180825_Siofok_M7es_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692454f3-f514-45ee-8bb9-50f3c24f6c55","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Siofok_M7es_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:18","title":"Sikerült összehozni egy irdatlan dugót Siófoknál a most indult felújítással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom könnyítésére.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom...","id":"20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455294-ece0-446a-bf82-993f27da953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:07","title":"Három sávos lesz az M1-es, mert nem bír el több autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]