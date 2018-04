Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg nem lesz semmi, de aki monitor előtt dolgozik, az megpróbálkozhat azzal, hogy a munkahelyétől kérjen szemüveget.","shortLead":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg...","id":"20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16076571-69ec-4e33-8027-149ac83126a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","timestamp":"2018. április. 21. 09:35","title":"A saját 430 ezres luxusszemüvegét számolta volna el egy igazgató céges költségként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének csütörtök esti visszavágója.","shortLead":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének...","id":"20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd8996-a61f-40c8-8b1e-9fe334242d39","keywords":null,"link":"/sport/20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","timestamp":"2018. április. 20. 09:25","title":"Ömlött a vér az edző fejéből, félbeszakadt a török focirangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt az ellenzék válasza? Ez: „drága magyar testvéreink, voltaképpen mi is fajgyűlölők vagyunk, ne piszkáljatok már bennünket, megtartjuk a kerítést, na”.","shortLead":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt...","id":"20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75d7e46-4435-45b4-a2fe-59d907c0b321","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","timestamp":"2018. április. 21. 13:50","title":"TGM: Egyszerű ez nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak. A felszíni rendezést ráadásul közpénzből fizetik.","shortLead":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak...","id":"20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1dc174-1b52-40b5-8667-e1b46f4d3788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","timestamp":"2018. április. 19. 18:31","title":"Közpénzből építenek parkolókat és parkot a József nádor téri mélygarázs tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome azonban most végre lépett egy határozottat.","shortLead":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome...","id":"20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49d8668-ce5b-4db6-b93d-434e64568c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","timestamp":"2018. április. 20. 08:03","title":"Ha Chrome van a gépén, indítsa újra – így kapja meg az utóbbi évek egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1989d-9761-42c3-ae98-baae90d6207b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 17:39","title":"Egy csomó BKK-járat közlekedése változik az újabb tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","shortLead":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","id":"20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9a58f8-e97f-4cbc-b7b6-dcf806825f48","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 21. 16:25","title":"Napi ezer forintot sem költ ételre az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai önkormányzatot meggyőzte, hogy sok vendéglőssel \"működik együtt\". Ez elég volt ahhoz, hogy tíz évre elnyerje a Kolosy téri piac üzemeltetését. ","shortLead":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai...","id":"20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614581e6-e021-40b4-a93e-772d8abf1ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","timestamp":"2018. április. 20. 18:00","title":"Új bulinegyedet csinál a Kolosy térből és buszokkal hoz turistákat Tiborcz üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]