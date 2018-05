Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi funkciókkal felruházott óra adott esetben életet is menthet.","shortLead":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi...","id":"20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7cb93-fdd7-46dc-aeab-8e3aaccdadd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","timestamp":"2018. május. 12. 15:12","title":"Újra életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Brill Steel Motorsport autójával egyébként is elég nehéz feltűnés nélkül bárhol megjelenni. Még Monacóban is.","shortLead":"Az olasz Brill Steel Motorsport autójával egyébként is elég nehéz feltűnés nélkül bárhol megjelenni. Még Monacóban is.","id":"20180513_nissan_gt_r_brill_steel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2f4f1-d47a-4ebc-b2fa-51184e51a799","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nissan_gt_r_brill_steel","timestamp":"2018. május. 13. 11:19","title":"Simán kikapta a rendőr a forgalomból az 1850 lóerős Nissan GT-R-t - de nem azért, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy az ország ismét egy polgárháború szélén áll, a magyarok az utcai lövöldözések elől az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni.","shortLead":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy...","id":"20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a70cef-725f-482d-8572-ec4613eb05f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","timestamp":"2018. május. 13. 20:27","title":"Lövöldöztek a szállodájuk mellett - menekülnie kellett egy magyar csoportnak Nicaraguából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","shortLead":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","id":"20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae9562-009e-476a-bdda-21f01f14c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","timestamp":"2018. május. 13. 15:30","title":"Nincs magyar sérültje a párizsi terrortámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal, hogy ráirányítják a mobilt. Végre más telefonokra is elérhetővé teszik és néhány új funkciót is pakolnak bele.","shortLead":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal...","id":"20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1e8cf-3ccb-4864-96de-963cc64a421e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 12. 11:03","title":"Androidos mobilja van? Jó eséllyel belekerül a funkció, amellyel a telefon ránézésre megmondja, hogy mit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"","category":"kkv","description":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","shortLead":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","id":"20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623b9fb3-bf79-4ce0-994a-ae833d326037","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","timestamp":"2018. május. 12. 14:46","title":"Norvégiában szűkítik az Airbnb-s lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik.\r

","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében...","id":"20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82842c-f57a-4aff-8e92-2ecdc81a663b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","timestamp":"2018. május. 12. 19:57","title":"Megvan a győri kézisek ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]