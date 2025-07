Drágább lehet a fapados repülés egy uniós döntés miatt

Egy legfeljebb hét kilós kézipoggyászt is tartalmaznia kell a repülőjegy árának – ezt a javaslatot hagyta jóvá múlt héten az Európai Parlament közlekedési bizottsága. Az RTL híradónak nyilatkozó szakújságíró szerint, ha az ötletből valóság lesz, a fapados társaságok emelhetik a jegyáraikat. Ugyanezt közölte a Wizz Air is, amely közleményben tiltakozik.

A légitársaság szerint a készülő rendelet megszüntetné a jelenlegi szabadkereskedelmet, és drágábbá tenné a repülést több millió utazó számára. A cég szerint a változást be kellene építeni a jegyárba, így drágulna a repülés, és azoknak is ki kellene ezt fizetniük, akiknek egyébként nem is lenne erre szükségük.