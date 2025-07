Telex: Az MNB-t érintő ÁSZ-feljelentés után Matolcsy és Orbán találkozhattak

Magyar Péter vasárnap egy közleménnyel jelentkezett, amelyben azt állította, hogy egy független lap olyan témában kereste meg őt kérdéseivel, amely a Tisza Párt összefideszezését szolgálja. A Magyar által elmondott szöveg szerint egy meg nem nevezett független lap arról érdeklődött nála, hogy igaz-e az a hír, hogy egy Tiszához köthető ügyvéd kapcsolatban áll az MNB-botrány egyik gyanúsítottjával. Magyar azt mondta, a szóban forgó ügyvédnek formális kapcsolata nincs és nem is volt a Tiszával: gyermekjogi kérdésekben segíti a párt szakmai munkáját, ugyanis ő a bicskei gyermekotthon áldozatainak jogi képviselője, és a párt hétfői gyermekvédelmi konferenciáján is részt vesz. De azt is hozzátette, hogy az ügyvéd már feladta “az oligarcha képviseletét”. Magyar sem a lapot, sem az ügyvédet, sem az oligarchát nem nevezte meg.

A Telex vasárnap este publikált cikkéből derült ki, hogy a lap újságírói dolgoztak az MNB-témán, és az időzítés arra utal, hogy Magyar közleménye hatására publikálták a cikket a vasárnap esti időpontban.

Abban a következő állítások szerepelnek:

A lap forrásai szerint pár nappal azután, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodása miatt, Matolcsy György volt jegybankelnök és Orbán Viktor találkozott egymással.

Matolcsy fia, Ádám másnap Budán az MNB-alapítvány legnagyobb befektetésének számító, a lengyel tőzsdén jegyzett ingatlanos cég, a GTC Group vezetését azzal nyugtatta, hogy nem lesz semmi baj, mert törvényes, amit csináltak, és a nyomozás is csak az MNB-s és MNB-alapítványos szereplőket érinthetné.

Bár az MNB-alapítványos oldalról érkező információk alapján úgy tűnhet, hogy Matolcsyék szabad elvonulást kaptak, bár ennek ellentmond az a hír, hogy Matolcsy barátja, a botrányban érintett Somlai Bálint privát bankszámláját befagyasztották.

Matolcsyék a lap információi szerint áprilisban megpróbáltak a Tisza Párt felé kapcsolatokat építeni, találkozót kérni, de nem sikerült.

Lehet, hogy ettől teljesen függetlenül, de Somlai Bálinték azt az ügyvédet is megkeresték, aki a Tiszával jó viszonyt ápol: Gál András volt a bicskei gyermekotthon bántalmazott fiataljainak ügyvédje.

Somlaiék cége, a RAW állítólag egy 20 milliós összeget utalt át Gálék ügyvédi irodájának jogi tevékenységre a Telex szerint, de Gál a lapnak azt állította, ha történt ilyen, az bizonyára téves utalás volt és visszautalták. A Telex azt írja, fotósuk kiszúrta Gált május 7-én, amikor Somlaiék a GTC Pusztaszeri úti központjukban tartottak megbeszélést. A Tisza azt állítja, nincsenek formális kapcsolatban az ügyvéddel.

A lapnak Matolcsy Ádám azt állította, nem tud arról, apja és a miniszterelnök találkoztak-e, így szerinte nem is állíthatott olyat, amely állítások a laphoz eljutottak.

Magyar Péter hetek óta vehemensen támadja a kormányt és a Matolcsy-kört, 650 milliárd forintos vagyon elsíbolásával vádolva őket.

A Telex a cikk előszavában kiemeli, hogy Magyar Péter már nem először teszi meg, hogy egy cikk megjelenését meg sem várva jelentkezik saját interpretációval egy őt érintő történetről és alaptalanul azzal vádolja a független sajtót, hogy a kormány eszközévé vált. Emlékezetes, hogy amikor a HVG 2024 tavaszán arról a rendőri jegyzőkönyvről írt cikket, amelyet Magyar és korábbi felesége Varga Judit veszekedése nyomán rögzítettek, Magyar Péter hasonlóan járt el.