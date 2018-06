Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","shortLead":"Az ok a spanyol-iráni meccs volt. Eddig tilos volt a férfiakkal közösen meccset nézniük.

","id":"20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41464016-8cb1-402f-affa-0716b0d60c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3516cdd7-0a65-4ac7-a682-bb7bdbe65341","keywords":null,"link":"/elet/20180621_37_ev_utan_belephettek_az_irani_nok_a_teherani_stadionokba","timestamp":"2018. június. 21. 09:55","title":"37 év után beléphettek az iráni nők a teheráni stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","shortLead":"A cégek hetede nem is adna semmit az adóváltozások után értelmetlenné váló juttatások helyett.","id":"20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10e977-8c63-42bc-b4f9-a82a7fd58eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Sok_dolgozo_bukhat_a_cafeteria_radikalis_valtoztatasaval","timestamp":"2018. június. 21. 14:17","title":"Sok dolgozó veszíthet a cafeteria radikális változtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","shortLead":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","id":"20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b041fc-de5c-4552-aed7-cc676490ed9c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","timestamp":"2018. június. 21. 10:00","title":"79 millióra büntette az MNB az Erstét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé. A legutóbbi lemezével turnézó olasz zenész bécsi koncertjén is ledobta az energiabombát, a szeretet piszkos bombáját, miközben a DJ-pulttól a videokoncepcióig mindenhol bizonyította: az életkor csak egy szám.","shortLead":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé...","id":"20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d69ae-077f-42ff-8ef4-cfe7745c79e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","timestamp":"2018. június. 21. 11:05","title":"Jovanotti mellbimbókkal és spermával ünnepelte a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak is közük volt. ","shortLead":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak...","id":"20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5829c7fd-b51a-4d1b-908e-7396ae02b4fd","keywords":null,"link":"/sport/20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"A nap meccse: Neymarék Messiék sorsára juthatnak, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","shortLead":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","id":"20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b8d40-1f55-49b5-bf0d-2e9793c494c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2018. június. 22. 08:46","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02","c_author":"","category":"sport","description":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés előtt váltsák le Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt. Egyben az valószínűnek tűnik, hogy a az oroszországi vébé után a jelenlegi csapat nagy része visszavonul a válogatottságtól.","shortLead":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés...","id":"20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d408f-0d0b-4c02-8e21-cee0d0074a85","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. június. 22. 12:46","title":"Az argentin válogatott tagjai azonnal leváltanák a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]