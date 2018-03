Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","shortLead":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","id":"20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c2ee2-df45-444e-8922-375ae1ce0760","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","timestamp":"2018. március. 27. 06:25","title":"Egy volt elnök szerint Trump új tanácsadója \"katasztrófa az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi – a pjongcsangi téli olimpián is megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte.","shortLead":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi –...","id":"20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab70c5-ca99-4f2b-ba35-960e049cfcec","keywords":null,"link":"/sport/20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","timestamp":"2018. március. 26. 07:57","title":"Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket az épületeket, ellenben Nyugaton lebontják őket. Európa sokat kockáztat, ha kicseréli kulturális altalaját.\r

\r

","shortLead":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket...","id":"20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff196-239b-44a8-8cf8-9ae8f16aa3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","timestamp":"2018. március. 26. 17:10","title":"Orbán: Nyugat-Európában van, ahol lebontják a zsinagógákat és templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f12d4-985e-4aaa-afc4-9e073be0f92d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Szeretném megmutatni az embereknek, hogy van valami nagyobb a mindennapok földi dolgainál\" – véli az amatőr csillagászként és filmkészítőként dolgozó Wylie Oversteet, aki mobil teleszkópja segítségével segít, hogy az emberek közelről láthassák a Holdat. A férfi szerint problémáink, nehézségeink és mindennapi küzdelmeink is új perspektívába kerülnek, amikor ilyen formában nézhetik meg a Holdat.","shortLead":"\"Szeretném megmutatni az embereknek, hogy van valami nagyobb a mindennapok földi dolgainál\" – véli az amatőr...","id":"20180326_hold_video_teleszkop","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408f12d4-985e-4aaa-afc4-9e073be0f92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f37f94-4d1f-44f0-98aa-2ae5148c6a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_hold_video_teleszkop","timestamp":"2018. március. 26. 20:03","title":"Fogta a teleszkópját, ráirányította a Holdra – az emberek meg csak ámulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösen vittek szappant és WC-papírt a IX. kerületi kórházakba. ","shortLead":"Közösen vittek szappant és WC-papírt a IX. kerületi kórházakba. ","id":"20180326_Osszeno_ami_osszetartozik_egyutt_bunozott_a_szappanokkal_az_Egyutt_es_a_Kutyapart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac4253c-fe06-4725-9502-f18b245acbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Osszeno_ami_osszetartozik_egyutt_bunozott_a_szappanokkal_az_Egyutt_es_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 26. 12:40","title":"Összenő, ami összetartozik: együtt bűnözött a szappanokkal az Együtt és a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben segíthet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben...","id":"20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0476a5-2c97-4e4b-84d8-a502ad8f3c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","timestamp":"2018. március. 26. 14:03","title":"Érdekes trükk: így csinálhat képet egy kijelölt szövegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]