[{"available":true,"c_guid":"f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A sérült kereket egy autós vette észre, aki jelezte is ezt a sofőrnek, de a buszvezető nemigen törődött vele, mint mondta, \"megoldja\".","shortLead":"A sérült kereket egy autós vette észre, aki jelezte is ezt a sofőrnek, de a buszvezető nemigen törődött vele, mint...","id":"20180622_Szakadt_serult_abronccsal_vitte_az_utasokat_a_8E_busz_a_Keletiig__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2548d3d5-0834-480b-9ec2-de4bf957d025","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180622_Szakadt_serult_abronccsal_vitte_az_utasokat_a_8E_busz_a_Keletiig__video","timestamp":"2018. június. 22. 05:55","title":"Szakadt, sérült abronccsal vitte az utasokat a 8E busz a Keletiig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","id":"20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ed83-8850-4ea4-a844-dbe0d1b37829","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","timestamp":"2018. június. 22. 17:53","title":"Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten Donald Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely általában nemigen érdekelné a német publikumot. Miért lett hirtelen nagyon fontos Albánia belügyminiszterének berlini látogatása? ","shortLead":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely...","id":"20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327ec9b-7ccb-4592-9c4e-765dd064cc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. június. 23. 11:53","title":"Meghökkentő, de Albánia megmentheti Angela Merkelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962e1a8-56b0-4070-9884-19bdaef9afb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180622_Ma_lenne_70_eves_Cserhati_Zsuzsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962e1a8-56b0-4070-9884-19bdaef9afb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c1cb4-eae1-4aa0-8480-e1b318e8817e","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Ma_lenne_70_eves_Cserhati_Zsuzsa","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Ma lenne 70 éves Cserháti Zsuzsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02","c_author":"","category":"sport","description":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés előtt váltsák le Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt. Egyben az valószínűnek tűnik, hogy a az oroszországi vébé után a jelenlegi csapat nagy része visszavonul a válogatottságtól.","shortLead":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés...","id":"20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d408f-0d0b-4c02-8e21-cee0d0074a85","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. június. 22. 12:46","title":"Az argentin válogatott tagjai azonnal leváltanák a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős népességcsökkenést produkáltak az elmúlt 27 évben. Magyarország még a jobbak közé tartozik a régióban, a vándorlási egyenlegünk pozitív volt, de a rossz halálozási mutatók miatt mégis fogy a magyar, ez derül ki az osztrák statisztikai hivatal kutatásából.","shortLead":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős...","id":"20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ed2b97-6a41-4a6d-9a84-56a7b3b5dedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","timestamp":"2018. június. 22. 22:50","title":"Gyorsabban fogy a magyar, mint a visegrádi országok, mégsem állunk olyan rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]