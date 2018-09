Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági fórumon, Tiszaföldváron, ahol egy hete beszélnek a közeli sertéstelepen elhullott disznókról, még egy levágott, zacskóba gyömöszölt disznófül is előkerült. A fórum előtt mi is terepszemlét tartottunk.

„Azért jártam rendszeresen vérplazmát adni, mert így rendszeresen ellenőrzés alatt voltam” – mondja a korábban éveken át a tiszaföldvári sertéstelepen dolgozó Szilágyi Károly a telep kerítése mellett állva a hvg.hu munkatársának. Vele és Soós Antal helyi képviselővel jártuk körbe a telepet, amelynek kapuján most már kint van a hatósági pecséttel is ellátott tábla, hogy egészségügyi zárlat alatt áll. Fojtogató a dögszag, legyek mindenütt.

© hvg.hu

Lassan egy hete került ki a Tiszaföldvári dühöngő nevű Facebook-csoportba az a néhány felvétel, amelyeken rengeteg sertéstetem és a helyi telep látható, és amelyekről sokan még azt sem akarták elhinni, hogy egyáltalán valódiak. Eleinte a város polgármestere is kétkedve fogadta a horrorisztikus fotókat, később viszont már úgy reagált, hogy megtette minden hatóság a szükséges lépéseket, vizsgálatok és eljárások folynak. Hegedűs István azt is közölte, hogy nem hivatalos forrásból úgy tudja, a ventilátorok meghibásodása miatt hullott el 168 sertés.

Azóta újabb felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyek tavasszal készülhettek. Ezek azt támaszthatják alá, hogy nem egy hirtelen elhullásról van szó, hanem huzamosabb időn át pusztulhattak az állatok. Még a botrány kirobbanása előtt hirdetett meg az önkormányzat egy lakossági közmeghallgatást, amely persze eredetileg másról szólt volna, de végül természetesen a sertéstelep helyzete lett a fő téma.

A kerítésen kívül is állati hullák lehetnek elhantolva

„Ne féljenek, nem szakad be, engem is kibír, pedig 110 kiló vagyok” – töri az utat Szilágyi a kerítésen kívül, a telep mellett a gazosban, ahol annyit valóban látni, hogy alaposan megbolygathatták a földet korábban, érezni is, hogy laza a talaj. Szilágyi szerint a kerítés mentén is szép számmal ástak el disznókat, azt is mondja, hogy szívesen bárkinek megmutatja, ha kérik erre. De még nem kérték.

© hvg.hu

A kerítés tövében, a telepen belül egy nagyobb kupac áll, egy döglött disznó felismerhetetlen része kandikál ki, a tetemet „gondosan” lefedték kartonokkal, körülötte zacskók, gyógyszeres dobozok, láthatóan az antibiotikumok után maradt szemetet is ide szórták ki. A lefényképezett gyógyszeres dobozokon levő neveknek Soósék utána néztek, azt az információt kapták, hogy azokat légzési nehézségek esetén vényre írják fel az állatorvosok. A kerítés melletti döglött disznó fülét, amelyen fülszám is volt, lenyisszantották, bezacskózták.

A telepen levő három ólban most csak üres lyukak tátonganak a ventillátorok helyén. Itt néma csend van, élő állat már nincs, nem úgy, mint egy közelben lévő telepen, amely azé a vállalkozóé, aki mindkettőnek a tulajdonosa. A másik helyen ugyan kint van az egészségügyi zárlatra figyelmeztető felirat, mégis emberek mozgolódása és a malacok röfögése is hallatszik. Mindeközben még a kapuból is látszódik, hogy az egyik ól előtt szintén sertéstetemek fekszenek.

Figyelem! A kép megtekintését kizárólag erős idegzetű, felnőtt látogatóinknak ajánljuk! Tovább a fotóra... © hvg.hu

„Itt mindenki tudhatott mindent, a szomszéd vállalkozó, a vadászok is, akik erre jártak” – magyarázza Szilágyi Károly, aki a felvételeket készítette, és a visszajelzések alapján már attól tart, hogy vele akarják elvitetni a balhét.

„Ami itt van, azt nem üli le száz év alatt se senki”

„Lehet most engem hibáztatni, hogy bosszúból csináltam, de én reggel nyugodtan belenézek a tükörbe” – válaszolja Szilágyi Károly a „terepszemlén” részt vevő Soós Antal képviselő feleségének, aki azt feszegeti a férfinak, hogy őt is megvádolhatják azzal, hogy miért csak most rukkolt elő az esettel. Szilágyi szerint viszont neki még csak szabályértése sem volt, két éven keresztül nyelte a bűzt azért a pénzért, amit itt keresett. „Négyszázezer forinttal tartoznak, azt mondták, hogy amíg tudnak majd fizetni, addig kérjek kölcsön. Hát ez nem így működik. Pont ma fél ötre hívattak a kormányhivatalba, nem tudom, hogy mit akarnak, de nem megyek, majd akkor, ha hivatalos értesítést kapok, most már akkor legyen mindennek nyoma” – magyarázza a férfi, aki arról is beszél, hogy szerinte itt a pénzről szólt minden. Szilágyi azt állítja: tanúja volt annak is, hogy a bértartásban ide szállított disznók közé máshonnan vásároltakat kevertek, így szállították a vágóhídra. Ott aztán a fel nem hizlalt „külsős" példányokat a szabályok szerint elkobozták, de a darabszám megvolt, így az elhullás ott nem derülhetett ki.

© hvg.hu

„Ha már belevágtunk, nem fordulunk vissza” – ezt már Soós Antal mondja, aki nem csak a tiszaföldvári képviselő-testület tagja, de a megyei közgyűlésben is képviselő, ott is hivatalosan kért segítséget az ügyben. Soós egyébként civil környezetvédőkkel is felvette a kapcsolatot, onnan kapott egy információt, amely szerint még az is elképzelhető, hogy állatkísérletek is folyhattak a telepen, egy, a drága szóját pótló szintetikus anyagot etethettek a disznókkal. „Ami itt van, azt nem üli le száz év alatt se senki sem” – fűzte a látottakhoz. Azt azért hangsúlyozza Soós, hogy ezt a vádat egyelőre nem tudta bebizonyítani senki.

A fórum: kikerült az asztalra a bezacskózott disznófül

„A témában nem szeretnék vitát nyitni, a hatóságok teszik a dolgukat” – Hegedűs István polgármester a fórum elején rögtön szerette volna leszögezni, hogy az önkormányzat és a hatóságok is megtették a lépéseket, folynak a vizsgálatok, rendőrségi feljelentés is történt, addig pedig nincs sok értelme arról vitázni, hogy ki miért felelős, egyáltalán arról, hogy mi történt. A fórumot egyébként a településkép védelméről szóló rendelet módosítása miatt hívták össze, ezt el is intézték percek alatt, a sertéstelep ügyét viszont nem sikerült megkerülni, Soós Antal szót kért, miközben kitette a sertéstelepről elhozott, fülszámmal is ellátott fület az asztalra.

A tiszaföldvári lakossági fórum © hvg.hu

„Megpróbálunk mi utánajárni a dolgoknak, mert a lakosok semmi információt nem kapnak, pedig joggal foglalkoztatja őket a dolog. Ha ekkora a nyomás, akkor jobban oda kellene figyelnie az önkormányzatnak. Mi kint voltunk a telepen, hiába mondta polgármester úr korábban, hogy ideiglenesen tárolták ott az elhullott állatokat, és azokat elszállították, hát nem szállították el, még minden szinte úgy áll ott, mint korábban” – sorolta Soós. A képviselő azt is kifejtette, hogy ő maga azon döbbent meg a legjobban, amikor kiderült, hogy már korábbi állapotokról is hasonlóan borzalmas felvételek készültek. Azt sem érti, hogyan kerülhettek fülszámmal ellátott tetemek a „sírba”, azzal el kellett volna számolni az elhullás után – egyébként ezt bizonyítva hozta el a fórumra a levágott és bezacskózott testrészt. Soós azt is felvetette: hogyan lehet az, hogy aki az állatokat és a takarmányt a telepre hordta, hogy nem vette észre az áldatlan állapotokat?

A polgármester továbbra is úgy reagált, hogy szerinte a hivatalos vizsgálatok folynak, ő ennél többet nem tud tenni, és az önkormányzat is legfeljebb a hatóságoktól kapott információkat tudja tovább adni, felesleges egymásra mutogatni.

„Azt mindenki megnyugvással veszi, hogy a szagforrás megvan. Van felelős bőven. A dolgozótól kezdve, az állatorvos, a tulajdonos, persze, elsősorban. Meg nem igaz, hogy ezt nem tudta senki, de nem szólt” –

reagált a polgármester a nyomozó képviselőnek. Megszólalt egy másik képviselő is, aki először hihetetlennek gondolta a szörnyűségeket, de maga is kiment a telepre, ott pedig azt látta, hogy már elszállították a tetemeket. Most azt firtatta, hogy vajon az ott dolgozók mennyit tettek annak érdekében, hogy a borzalmas ügy napvilágra kerüljön. Ekkor pattant ki az emberek elé Szilágyi, a felvételek készítője és közzétevője:

„Én két évig nyomoztam, és maguk?”

Szilágyi Károly itt is elmondta, hogy most ugyan hívták a kormányhivatalba elbeszélgetésre, de csak hivatalos idézésre megy be. Egyébként pedig a városvezetést vonta kérdőre, hogy miért nem reagáltak akkor, amikor a felvételek kikerültek, akkor legfeljebb annak valódiságát vonták kétségbe.

A fórumon felszólalt az asszony, aki korábban, még jóval augusztus előtt, tett hivatalosan is bejelentést a polgármesteri hivatalnál, ám azóta sem reagáltak ezekre. "Pedig mindenki tapasztalta, hogy a héki út mellett évek óta dögszag terjeng."

A közel kétórás közmeghallgatáson egy órán keresztül záporoztak a polgármester felé a kérdések, kétkedve fogadták a tiszaföldváriak, hogy nem volt kellően tájékozott a polgármester. Hegedűs István egyébként már az elején leszögezte azt is, hogy megteszi a megfelelő lépéseket azokkal szemben, akik azzal vádolták a városvezetést a közösségi oldalon, hogy szándékosan hallgatják el az információkat.

Agrárminisztérium: afrikai sertéspestis nincs, a többi vizsgálat még folyik

Az ügyben már hétfőn megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal mellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt is. végül az Agrárminisztérium válaszolt. Ebben az áll, hogy mintavétel már történt, elsődlegesen ennek alapján az afrikai sertéspestis vírusát kizárták, további vizsgálatok is folynak. Azt is írták, hogy az uniós és hazai jogszabályok szerint az állatok tetemeiről a tulajdonosuk köteles gondoskodni a saját költségén. Az elhullást, a kényszervágást pedig kötelező jelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak. Az eset vizsgálata – amelyet hivatalból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya végez – jelenleg folyamatban van. Egyébként pedig a területileg illetékes járási hivatal három évente ellenőrzi a nagyszámú állattartó telepeket, mind az állomány, mind pedig az elhullott állatok kezelési előírásainak betartása szempontjából is.

Figyelem! A kép megtekintését kizárólag erős idegzetű, felnőtt látogatóinknak ajánljuk! Tovább a fotóra... © hvg.hu

Megkeresésünkben azt is felvetettük, hogy vajon nem okoz-e a teljes valóság feltárásában az akadályt, hogy azok a szervek vizsgálják az ügyet, amelyek a tevékenységet felügyelik. Erre azt a választ kaptuk, hogy amennyiben a járási hivatal hozza az elsőfokú döntést, akkor a másodfokú hatóság a kormányhivatal. De olyan esetben, ahol az elsőfokú hatóságként a kormányhivatal jár el, akkor a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.